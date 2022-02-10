В Черноморском регионе могут появиться боевые группы НАТО
Помимо боевых контингентов НАТО в Польше и странах Балтии, аналогичные подразделения могут появиться и в Румынии – на побережье Черного моря. Об этом на совместной с премьером Британии Борисом Джонсоном пресс-конференции заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
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Он поблагодарил главу британского правительства за участие в сдерживании России на восточном фланге НАТО: "Великобритания возглавляет боевую группу в Эстонии, но также увеличивает свое присутствие и в Польше".
"Мы сейчас также рассматриваем возможность создания подобных боевых групп, например, в Черноморском регионе в Румынии", – сказал Столтенберг.
По его словам, это заложено в планах для того, "чтобы мы могли быстро усилиться (в случае необходимости, — ред.)".
Также, добавил генсек НАТО, "сейчас изучаются более долгосрочные изменения в нашем присутствии в восточной части Альянса".
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Столтенберг снова заверил, что у Альянса нет агрессивных задач: "НАТО – оборонительный союз, и наша цель – сохранять мир, предотвращать конфликт". То же самое перед ним сказал и Джонсон.
"Я хочу подчеркнуть, что НАТО не является угрожающим, запугивающим или агрессивным Альянсом. Это не то, чем занимается НАТО. НАТО так долго поддерживал мир на нашем континенте и так многого добился, будучи оборонительным Альянсом", – заявил премьер Британии.
Джонсон добавил о России: "Нельзя способствовать неделимости безопасности в Европе, стянув 130 000 солдат к границам Украины".
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