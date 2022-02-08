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"Британия не дрогнет". Джонсон посоветовал Путину отстать от Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 11:25
Борис Джонсон (Фото – EPA)

Новое вторжение России в Украину приведет лишь к усилению восточного фланга НАТО и жестоким санкциям против стратегических для страны-агрессора сфер экономики. Об этом, отмечая, что "Великобритания не дрогнет", в авторской статье на The Times пишет британский премьер-министр Борис Джонсон.

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"У меня не выходит понять, как угрозы Украине способствуют заявленным Путиным целям держать силы НАТО подальше от России, удерживать новые страны от вступления в Альянс и требовать отказа от сотрудничества его членов с Киевом. Не может быть более убедительного аргумента в пользу необходимости НАТО, чем вид российских танков, снова вторгающихся в европейскую страну", – пишет Джонсон.

При этом премьер Британии "все еще" верит, что принципиальная, решительная и терпеливая дипломатия может разрядить этот кризис.

Премьер выразил "уважении Великобритании к России, нашей долговечной памяти о том, как плечом к плечу мы победили фашизм", но подчеркнул: союзники не намерены вознаграждать и поощрять российскую "принудительную дипломатию" в отношении Украины. Он обратился к Москве: пишет, что условие успешного диалога – снижение напряжения вокруг Украины.

По мнению Джонсона, все страхи Москвы насчет НАТО "можно развеять путем открытого и честного диалога": "Именно поэтому министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трасс оба скоро отправятся в Москву".

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Если дипломатия потерпит поражение, пишет премьер Британии, у Лондона и союзников "к началу любого нового нападения России будут готовы меры".

По его словам, правительство запросит у парламента полномочия для введения санкций против ряда российских граждан и юридических лиц, "включая любую компанию, связанную с российским государством или работающую в секторе, имеющем стратегическое значение для Кремля".

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Он добавил в статье, что Лондон, возможно, направит истребители Typhoon в страны Балтии, а также боевые корабли для защиты союзников на восточном фланге НАТО.

Евгений Пилипенко
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