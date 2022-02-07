Путин окончательно отказался от участия в Мюнхенской конференции в любом виде

Лидер РФ Владимир Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по проблемам безопасности ни очно, ни по видеосвязи, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.

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Вчера глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер сказал, что ни в коем случае "не хочет исключать Россию" и что, даже отказавшись приехать, Путин может выступить по видеосвязи. Только от Москвы зависит, подчеркнул Ишингер, захочет ли она использовать один из крупнейших мировых форумов, чтобы представить свою позицию "не только в письмах к США и НАТО, но и перед компетентной и высокопоставленной аудиторией".

В этом году конференция пройдет с 18 по 20 февраля "в режиме реального общения". В прошлом году она была проведена виртуально из-за пандемии коронавируса.

В конференции примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис (ее приезд пока формально не подтвержден, но считается решенным), а также еще примерно 35 глав государств и правительств. Кроме вице-президента, от США будут участвовать госсекретарь Энтони Блинкен, а также десятки конгрессменов. Ожидается приезд в Мюнхен президента Владимира Зеленского, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Сергей Бережной

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