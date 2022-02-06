Путин отказался приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но Зеленского там ждут
Лидер РФ Владимир Путин отказался приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но может выступить на ней по видеосвязи, заявил глава мероприятия Вольфганг Ишингер агентству dpa, передает Deutsche Welle.
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В 'этом году конференция пройдет "в режиме реального общения" с 18 по 20 февраля в мюнхенском отеле Bayerischer Hof. В прошлом году конференция была проведена виртуально из-за пандемии коронавируса.
В конференции примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис (ее приезд пока формально не подтвержден, но считается решенным), а также еще примерно 35 глав государств и правительств. Кроме вице-президента, от США будут участвовать госсекретарь Энтони Блинкен, а также десятки конгрессменов.
Ишингер заявил, что ожидается приезд в Мюнхен президента Владимира Зеленского, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и председатель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Что касается участия в конференции Путина, Ишингер сказал, что ни в коем случае "не хочет исключать Россию". Только от Москвы зависит, подчеркнул он, захочет ли она использовать один из крупнейших мировых форумов, чтобы представить свою позицию "не только представить в письмах к США и НАТО, но и перед компетентной и высокопоставленной аудиторией".
На Мюнхенской конференции 2007 года Путин заявил, что США несут ответственность за "все большее пренебрежение основными принципами международного права", и что в связи с этим "никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной". Washington Post тогда предположила, что "у президента РФ была и более масштабная цель: объявить о возврате России в разряд держав, которые способны составить противовес США".
30 января Ишингер раскритиковал нерешительную позицию Германии на фоне угрозы нового российского вторжения в Украину и сказал, что репутации Берлина "нанесен ущерб". Канцлер Шольц, в свою очередь, отрицает "ненадежность" Германии и заявляет, что ФРГ за последние годы оказала Украине наибольшую помощь.
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