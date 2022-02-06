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Путин отказался приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но Зеленского там ждут

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2022, 17:56
Путин отказался приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но Зеленского там ждут - Фото
Вольфганг Ишингер (фото - ЕРА)

Лидер РФ Владимир Путин отказался приехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но может выступить на ней по видеосвязи, заявил глава мероприятия Вольфганг Ишингер агентству dpa, передает Deutsche Welle.

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В 'этом году конференция пройдет "в режиме реального общения" с 18 по 20 февраля в мюнхенском отеле Bayerischer Hof. В прошлом году конференция была проведена виртуально из-за пандемии коронавируса. 

В конференции примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис (ее приезд пока формально не подтвержден, но считается решенным), а также еще примерно 35 глав государств и правительств. Кроме вице-президента, от США будут участвовать госсекретарь Энтони Блинкен, а также десятки конгрессменов.

Ишингер заявил, что ожидается приезд в Мюнхен президента Владимира Зеленского, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и председатель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. 

Что касается участия в конференции Путина, Ишингер сказал, что ни в коем случае "не хочет исключать Россию". Только от Москвы зависит, подчеркнул он, захочет ли она использовать один из крупнейших мировых форумов, чтобы представить свою позицию "не только представить в письмах к США и НАТО, но и перед компетентной и высокопоставленной аудиторией".

На Мюнхенской конференции 2007 года Путин заявил, что США несут ответственность за "все большее пренебрежение основными принципами международного права", и что в связи с этим "никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной". Washington Post тогда предположила, что "у президента РФ была и более масштабная цель: объявить о возврате России в разряд держав, которые способны составить противовес США". 

30 января Ишингер раскритиковал нерешительную позицию Германии на фоне угрозы нового российского вторжения в Украину и сказал, что репутации Берлина "нанесен ущерб". Канцлер Шольц, в свою очередь, отрицает "ненадежность" Германии и заявляет, что ФРГ за последние годы оказала Украине наибольшую помощь.

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский Вольфганг Ишингер Мюнхенская конференция по безопасности владимир путин
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