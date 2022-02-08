Путин боится, что Украина в НАТО потребует вернуть Крым. Угрожает ядерной бомбой

Россия применит ядерное оружие, если Украина войдет в состав НАТО и, пользуясь коллективной поддержкой стран-союзниц по блоку, пойдет отвоевывать захваченный россиянами Крым. Таким сценарием пригрозил президент страны-агрессора РФ Владимир Путин на брифинге после переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

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Неделей ранее он также упоминал, что России при деоккупации захваченных РФ Крыма и части Донбасса придется воевать с силами Альянса и "бандеровцами".

"Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и будет военным путем возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией?" – сказал он вчера вечером.

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При этом Путин признал, что российский военный потенциал "не сопоставим" с объединенной мощью НАТО, и добавил, что для компенсации этого Кремль якобы пойдет на экстремальные меры.

"Но мы также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет", – заявил он и добавил, апеллируя к французам и остальными жителям стран Альянса, что "вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли".

"Вы даже не успеете и глазом моргнуть, когда будете выполнять пункт пятый римского договора", – отметил он, упоминая пункт о коллективной взаимовыручке членов НАТО.

Между тем украинские власти неоднократно подчеркивали, что бороться за полуостров будут политико-дипломатическими путями, а не силовыми.

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Евгений Пилипенко

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