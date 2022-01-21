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Румыния напомнила России, почему с 2014 года в стране было усилено присутствие НАТО

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 18:53
Румыния напомнила России, почему с 2014 года в стране было усилено присутствие НАТО - Фото
Фото: EPA

В МИД Румынии отвергли "неуместные и безосновательные" требования России вывести войска НАТО из страны. Там напомнили, что усиление военного потенциала НАТО в Румынии произошло в ответ на агрессивное поведение РФ, в частности, оккупацию украинского Крыма. Об этом сообщает пресс-служба румынского ведомства.

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Присутствие НАТО в союзных государствах – "сугубо оборонительная реакция на все более агрессивное поведение Российской Федерации, особенно с 2014 года, когда украинская территория Крыма была незаконно оккупирована Россией".

Сегодня такое поведение продолжает усиливаться, несмотря на попытки НАТО вести конструктивный диалог, отметили в МИД Румынии.

Там также напомнили, что российское требование отвести войска Альянса к границам 1997 года "уже было однозначно отклонено Североатлантическим альянсом как неприемлемое".

"Союзники решительно заявили, что будут продолжать свою политику укрепления безопасности и коллективной обороны, в том числе посредством присутствия союзных войск на территории восточных союзников", – сказано в сообщении.

В МИД Румынии пообещали и впредь решительно поддерживать укрепление восточного фланга НАТО. Там напомнили, что румынские власти приветствовали недавние заявления США и Франции о намерении разместить войска в Румынии в рамках целей сдерживания и обороны союзников.

В то же время МИД выразил надежду, что диалог с РФ продолжится и приведет к деэскалации.

  • В МИД РФ сегодня заявили, что российские требования по "гарантиям безопасности" подразумевают вывод сил, техники и вооружений НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к Альянсу после 1997 года. Как известно, Россия требует, чтоб НАТО "отправлялся на рубежи 1997 года", когда членами Альянса еще не были 14 стран Восточной Европы и Балтии.
  • В Болгарии ответили, что страна давно сделала свой выбор, став членом НАТО, и будет самостоятельно решать, как обороняться. 
Вадим Ребрина
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Россия Крым нато Румыния
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