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"Только нам решать". Болгария ответила на требование России вывести войска НАТО из страны

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 17:38
Кирил Петков (фото - EPA)

Болгария принимает решения о своих оборонных планах в координации со своими союзниками по Организации Североатлантического договора. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков после того, как Россия заявила, что ее требования безопасности включают в себя вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии, сообщает Reuters.

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"Болгария — суверенная страна, которая давно сделала свой выбор, став членом НАТО. Таким образом, мы одни решаем, как организовать оборону нашей страны в координации с нашими партнерами", — сказал Петков в парламенте.

Он отметил, что Североатлантический договор не предусматривает членов низшей категории, в отношении которых коллективная оборона должна применяться выборочно или ограниченно.

В МИД РФ сегодня заявили, что российские требования по "гарантиям безопасности" подразумевают вывод сил, техники и вооружений НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к Альянсу после 1997 года. Как известно, Россия требует, чтоб НАТО "отправлялся на рубежи 1997 года", когда членами Альянса еще не были 14 стран Восточной Европы и Балтии.

Вадим Ребрина
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Россия нато болгария кирил петков
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