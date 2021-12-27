Россия завезла в Крым более 600 000 своих граждан и создает там плацдарм – Данилов

Россия завезла 600 000 своих граждан во временно оккупированный Крым и создает на полуострове плацдарм для влияния в регионе. О таких данных разведки рассказал Крым.Реалии секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, Россия делает плацдарм в Крыму, "чтобы полностью иметь влияние в этом регионе".

"Там идет полностью сейчас перевооружение. Там сегодня постоянно проходят учения. Более того, по данным нашей разведки, они завезли уже туда более 600 000 граждан РФ, заселили территорию Крыма", – сказал Данилов.

Однако правоохранители говорят, что исследовать демографический состав временно оккупированного полуострова сложно. Прокуратура АР Крым вместе с экспертами разрабатывают методики, чтобы посчитать количество переселенных россиян и тех, кто был вынужден покинуть полуостров.

Глава крымской прокуратуры Игорь Поночовный отмечает, что это процесс нескорый. Сейчас рабочая группа исследует международный опыт и "ищет методики, возможно схожие с конфликтом в Югославии", добавил он.

16 декабря лидеры ЕС согласились продлить санкции против России за оккупацию Крыма.

17 декабря Генассамблея ООН приняла очередную резолюцию о ситуации с правами человека в Крыму. Голосовали против нее Россия и 24 страны, в частности Зимбабве, КНДР, Армения, Беларусь, Китай, Индия и другие.

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Марк Сировой

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