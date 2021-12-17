UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму: какие страны на стороне России

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 09:55
Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму: какие страны на стороне России - Фото
Генассамблея ООН (фото – EmineDzheppar Твіттер)

Генеральная Ассамблея ООН приняла новую, уже шестую по счету, резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Голосование в Нью-Йорке завершилось в ночь на 17 декабря.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За новую резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" проголосовало 65 стран, "против" – 25, "воздержались" – 85.

Государство–оккупанта Россию поддержали 25 стран мира: Армения, Беларусь, Бурунди, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Северная Корея, Филиппины, Шри-Ланка, Эритрея, Эфиопия.

Нажмите выше, чтобы увеличить

Что нового в документе.

В резолюции зафиксированы новые факты о грубых нарушениях международного права и прав человека в Крыму со стороны РФ как государства-оккупанта.

Резолюция призывает Россию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, требует уволить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины.

Читайте также: ЕС продлил санкции за нарушение прав человека, в том числе против россиян

Глава МИД Дмитрий Кулеба приветстовал решение ГА ООН.

"Россия продолжает агрессивные действия. Очень важно, что резолюция поддерживает Крымскую платформу", – написал он в Twitter.

Глава МИД заявил, что "Россия должна прекратить грубые нарушения прав человека, освободить незаконно задержанных граждан Украины, защитить права коренных крымских татар".

Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму: какие страны на стороне России
  • 17 ноября 2021 года на заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН утвержден проект резолюции о ситуация с правами человека во временно оккупированном Крыму.
  • 6 декабря 2021 года Совет Европы утвердил продление до 8 декабря 2022 года санкций против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека. Сообщение об этом опубликовано на сайте Совета Европы.

Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Россия Крым резолюция генассамблея оон дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 