Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму: какие страны на стороне России

Генеральная Ассамблея ООН приняла новую, уже шестую по счету, резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Голосование в Нью-Йорке завершилось в ночь на 17 декабря.

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За новую резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" проголосовало 65 стран, "против" – 25, "воздержались" – 85.

Государство–оккупанта Россию поддержали 25 стран мира: Армения, Беларусь, Бурунди, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Северная Корея, Филиппины, Шри-Ланка, Эритрея, Эфиопия.

Что нового в документе.

В резолюции зафиксированы новые факты о грубых нарушениях международного права и прав человека в Крыму со стороны РФ как государства-оккупанта.

Резолюция призывает Россию прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, требует уволить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба приветстовал решение ГА ООН.

"Россия продолжает агрессивные действия. Очень важно, что резолюция поддерживает Крымскую платформу", – написал он в Twitter.

Глава МИД заявил, что "Россия должна прекратить грубые нарушения прав человека, освободить незаконно задержанных граждан Украины, защитить права коренных крымских татар".

17 ноября 2021 года на заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН утвержден проект резолюции о ситуация с правами человека во временно оккупированном Крыму.

6 декабря 2021 года Совет Европы утвердил продление до 8 декабря 2022 года санкций против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека. Сообщение об этом опубликовано на сайте Совета Европы.

Александр Матвиенко

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