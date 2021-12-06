ЕС продлил санкции за нарушение прав человека, в том числе против россиян

6 декабря Совет Европы утвердил продление до 8 декабря 2022 года санкций против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека. Сообщение об этом опубликовано на сайте Совета Европы.

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Среди фигурантов санкций остаются российские официальные лица - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Они включены в список после отравления "новичком" и заключения в тюрьму Алексея Навального.

Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз для физических лиц и замораживание средств как для физических, так и для юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства тем, кто находится под санкциями.

6 июля 2020 года Британия ввела против РФ санкции по "акту Магнитского". В списке из 47 человек было 25 россиян, причастных к смерти Сергея Магнитского.

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Сергей Бережной

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