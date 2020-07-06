Великобритания ввела персональные санкции против 25 россиян

В список попали глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин

МИД Великобритании опубликовал список людей, попавших под санкции за нарушения прав человека, среди них — 25 россиян.

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Всего в списке 47 человек. Среди них - 20 граждан Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамала Хашогги, двое военных генералов из Мьянмы, организации, причастные к принудительному труду, пыткам и убийствам в Северной Корее.

25 граждан РФ попали в список как причастные к жестокому обращению и смерти Сергея Магнитского.

Справка. Российский юрист Сергей Магнитский работал консультантом в фирме, которая оказывала услуги фонду Hermitage Capital. Он объявил, что вскрыл масштабные хищения из российского бюджета. В 2008 году Магнитского арестовали по обвинению в помощи уклонению от уплаты налогов. Он скончался в СИЗО "Матросская тишина". Условия его содержания правозащитники назвали пыточными.

Среди попавших в список россиян — глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин; заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь; замглавы МВД РФ Алексей Аничин; судья Алексей Криворучко, продлевавший арест Сергею Магнитскому; бывший начальник отдела СКР при МВД РФ Геннадий Карлов; начальник СИЗО Матросская Тишина Фикрет Тагиев и бывший начальник этого же изолятора Иван Прокопенко, бывший начальник СИЗО Бутырка Дмитрий Комнов; бывший замначальника СИЗО Бутырка Дмитрий Кратов; бывший руководитель следственной группы по делу Магнитского Олег Сильченко, врач-хирург Матросской Тишины Александра Гаусс.

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Вадим Ребрина

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