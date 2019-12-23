Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Саудовской Аравии казнят пятерых за убийство журналиста Хашогги

В Саудовской Аравии казнят пятерых за убийство журналиста Хашогги - Фото
Джамаль Хашогги (скриншот из видеозаписи)1
23.12.2019, 11:48

Убийство критика властей произошло в начале октября 2018 года: журналист зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле - и оттуда уже не вышел

В Саудовской Аравии суд приговорил к смерной казни пятерых человек, которые, как утверждается, причастны к жестокому убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщила служба BBC News.

Кроме того, еще три человека приговорены к различным срокам тюремного заключения.

Читайте также: "Он пожирает все": раскрыто содержание переписки Хашогги

Хашогги был колумнистом газеты Washington Post, критиковавшим наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

2 октября 2018 года он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, но так и не вышел из здания. Позднее появилась информация о том, что журналиста задушили, расчленили и, вероятно, растворили останки в кислоте. В США принца Салмана считают ответственным. Власти страны выплатили компенсацию детям убитого. 

Читайте также: Последние слова Хашогги перед смертью: "Я задыхаюсь" - СМИ

Новость дополняется...

Напишите нам
саудовская аравия Джамаль Хашогги
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 