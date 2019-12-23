В Саудовской Аравии казнят пятерых за убийство журналиста Хашогги

Джамаль Хашогги (скриншот из видеозаписи)1

В Саудовской Аравии суд приговорил к смерной казни пятерых человек, которые, как утверждается, причастны к жестокому убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщила служба BBC News.

Кроме того, еще три человека приговорены к различным срокам тюремного заключения.

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Хашогги был колумнистом газеты Washington Post, критиковавшим наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

2 октября 2018 года он пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, но так и не вышел из здания. Позднее появилась информация о том, что журналиста задушили, расчленили и, вероятно, растворили останки в кислоте. В США принца Салмана считают ответственным. Власти страны выплатили компенсацию детям убитого.

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