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02.04.2019, 08:49

Дети Хашогги получили крупную компенсацию за убийство отца

Дети Хашогги получили крупную компенсацию за убийство отца - Фото
Джамаль Хашогги (скриншот из видеозаписи)1

По данным Washington Post, дочери и сыновья журналиста получили несколько десятков миллионов долларов

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Дети жестоко убитого журналиста Джамаля Хашогги получили дорогую недвижимость и ежемесячные платежи от властей Саудовской Аравии. Об этом сообщает Washington Post.

По словам нынешних и бывших саудовских чиновников, а также близких родственников два сына и две дочери Хашогги получили в королевстве миллионные дома и ежемесячные пятизначные выплаты в качестве компенсации за убийство своего отца.

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Компенсацию  одобрил король Салман, поскольку он признал, что "была совершена большая несправедливость", и "необходимо изменить сложившуюся ситуацию".

Хашогги был колумнистом газеты Washington Post, критиковавшим наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, но так и не вышел из здания. Позднее появилась информация о том, что журналиста задушили, расчленили и, вероятно, растворили останки в кислоте. Принца Салмана считают ответственным за это убийство.

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Теги: дети, убийство, компенсация, Джамаль Хашогги
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