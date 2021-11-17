Комитет Генассамблеи ООН утвердил новый проект резолюции по Крыму: кто голосовал "против"

17 ноября на заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН утвержден проект резолюции о ситуация с правами человека во временно оккупированном Крыму. Документ поддержали 64 государства, 20 проголосовали "против", 93 — воздержались. Об этом сообщила первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова.

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Против принятия документа проголосовали Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла, Зимбабве.

Проект резолюции будет проголосован на планерном заседании ГА ООН в декабре этого года. Документ, в случае принятия, станет шестой резолюцией Генассамблеи по правозащитной проблематике Крыма.

Джапарова отметила, что это будет первая резолюция, в названии которой будет четко отражен статус Крыма как временно оккупированного полуострова, а также – содержаться призыв к государствам-членам ООН усилить сотрудничество в рамках крымской платформы с целью содействия процессу деоккупации украинского Крыма.

Замглавы МИД перечислила важные новые положения проекта резолюции:

- определение крымских татар как коренного народа Украины;

- обеспокоенность фактом привлечения к ответственности за публикацию докладов генерального секретаря ООН о нарушениях прав человека в Крыму;

- осуждение уничтожения культурного и природного наследия, незаконных археологических раскопок, незаконной передачи культурных ценностей;

- осуждение боевой подготовки детей в Крыму к военной службе в российских вооруженных силах;

- обеспокоенность проведением оккупационными властями общероссийской переписи населения Крыма;

- обеспокоенность многочисленными учениями российских вооруженных сил в Крыму, которые влекут за собой значительные негативные экологические последствия.

Также в документе содержатся новые призывы к РФ:

- отменить заочные приговоры против крымских татар и их лидеров и немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины;

- снять дискриминационные регуляторные барьеры, запрещающие или ограничивающие деятельность религиозных групп в Крыму;

- обеспечить безопасность журналистов и других работников СМИ;

- выполнять свои обязательства как государства-оккупанта по обеспечению надлежащих условий жизни в Крыму, в том числе путем обеспечения справедливого распределения ресурсов пресной воды для гражданского населения.

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Вадим Ребрина

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