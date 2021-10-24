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МИД надеется, что ООН будет активнее противодействовать агрессии России против Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2021, 12:20
МИД надеется, что ООН будет активнее противодействовать агрессии России против Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Украина рассчитывает на более активный подход руководства ООН к противодействию военной агрессии России против Украины. Об этом говорится в заявлении МИД по случаю 76-летней годовщины основания ООН.

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В заявлении говорится, что Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе, учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, милитаризации полуострова и защиты прав человека на оккупированной территории, а также в контексте принятых Генассамблеей ООН резолюций о территориальной целостности Украины.

В МИД рассчитывают, что руководство ООН проявит более активный и конструктивный подход к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии России против Украины.

В МИД подчеркнули, что Украина, как одна из стран-основательниц ООН, подтверждает преданность основам современного мироустройства, заложенным в уставе организации, и готова усиливать вклад в дело установления международного мира в составе операций ООН.

"Продолжим проводить целенаправленную политику противодействия дерзким попыткам отдельных государств подорвать закрепленный уставом ООН мировой порядок, навязать мировому сообществу логику агрессии и реваншизма, переписать мировую историю", – говорится в заявлении.

Денис Юдин
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агрессия России ООН МИД крымская платформа
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