Россия провела военные учения в Черном море по уничтожению морских целей
16.12.2021, 17:24
Су-30СМ (фото - сайт минобороны России)
Россия устроила военные учения в Черном море в районе оккупированного Крыма. Отчет об учениях опубликовал сайт Минобороны РФ.
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Сообщается, что на "Черноморском флоте проведено совместное учение сил морской авиации с береговым ракетным комплексом "Бастион" по уничтожению морской учебной цели".
В Минобороны России отчитались об участии в учениях многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, сторожевого корабля "Ладный" и дивизиона БПКРК "Бастион" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ.
- 14 декабря Верховная Рада поддержала законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2022 году для участия в многонациональных учениях. Список учений.
- 16 декабря президент Зеленский заявил в штаб-квартире НАТО, что Украина предлагает партнерам в Черноморском регионе увеличить количество военных учений.
- Президент надеется, что эта инициатива найдет отклик у партнеров Украины, потому что "безопасность Черноморского региона – наш общий интерес". Генсек Альянса Столтенберг заявил: НАТО придерживается решения Бухарестского саммита 2008 год, что Украина станет членом Альянса.
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