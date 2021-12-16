UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия провела военные учения в Черном море по уничтожению морских целей

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 17:24
Россия провела военные учения в Черном море по уничтожению морских целей - Фото
Су-30СМ (фото - сайт минобороны России)

Россия устроила военные учения в Черном море в районе оккупированного Крыма. Отчет об учениях опубликовал сайт Минобороны РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что на "Черноморском флоте проведено совместное учение сил морской авиации с береговым ракетным комплексом "Бастион" по уничтожению морской учебной цели".

В Минобороны России отчитались об участии в учениях многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, сторожевого корабля "Ладный" и дивизиона БПКРК "Бастион" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ.

  • 14 декабря Верховная Рада поддержала законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2022 году для участия в многонациональных учениях. Список учений.
  • 16 декабря президент Зеленский заявил в штаб-квартире НАТО, что Украина предлагает партнерам в Черноморском регионе увеличить количество военных учений.
  • Президент надеется, что эта инициатива найдет отклик у партнеров Украины, потому что "безопасность Черноморского региона – наш общий интерес". Генсек Альянса Столтенберг заявил: НАТО придерживается решения Бухарестского саммита 2008 год, что Украина станет членом Альянса.

Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым нато военные учения йенс столтенберг минобороны россии Владимимр Зеленский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 