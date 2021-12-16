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Украина предложила НАТО проводить больше учений в Черноморском регионе

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 12:43
Украина предложила НАТО проводить больше учений в Черноморском регионе - Фото
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина предлагает партнерам в Черноморском регионе увеличить количество военных учений, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Украина инициировала переговорный процесс с партнерами из Черноморского региона для повышения взаимного доверия, увеличения числа учений и усиления подготовки", – сказал Зеленский.

Президент надеется, что эта инициатива найдет отклик у партнеров Украины, потому что "безопасность Черноморского региона – наш общий интерес".

Он подчеркнул, что "чем эффективнее мы сможем наладить сотрудничество сейчас, тем легче нам будет отвечать на любые вызовы в сфере безопасности".

  • 7 декабря состоялись переговоры российского лидера Путина с президентом США Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Перед встречей Путин требовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, однако Байден отказался давать какие-либо гарантии и предупредил визави о жестких издержках, которые понесет РФ, если снова решит вторгнуться в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
  • Вместе с тем Байден заявил, что сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России, чтобы  "обсудить обеспокоенность России по поводу НАТО в целом", а также вопрос "снижения накаленности на восточном фронте".
  • В МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток, а также на отказе от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.
  • Столтенберг заявил, что никто, кроме Украины, не может решать, хочет ли она быть членом НАТО, несмотря на возражения России. 

Читайте также: НАТО отклонило предложенный РФ мораторий на размещение ракет: нет доверия к Кремлю

Сергей Бережной
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учения в Черном море Владимир Зеленский нато переговоры йенс столтенберг Черноморский регион
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