НАТО отклонило предложенный РФ мораторий на размещение ракет: нет доверия к Кремлю
Руководство НАТО заявило, что альянс не планирует размещать ядерные ракеты средней дальности в Европе, одновременно отвергнув предложение Кремля ввести мораторий на этот вид оружия на континенте. Об этом сообщает SwissInfo.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в Брюсселе, что Россия в течение многих лет нарушала недавно прекращенный договор о РСМД, размещая на европейской части территории страны новые ракеты средней дальности с ядерным оружием. При этом он подчеркнул, что блок НАТО не собирался "копировать поведение Москвы".
"Предложение России о моратории не вызывает доверия, потому что у нас уже был запрет, а они его нарушили", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО считает, что "если Россия не уничтожит поддающимся проверке способом свои ракеты SSC-8, которые нарушают договор о РСМД", предложение Кремля о моратории на оружие, которое они фактически начали развертывать, "не может вызывать доверия".
В ноябре 2018 года Столтенберг заявил о развертывании Россией ракетной системы нового типа – разработки ОКБ Новатор под кодовым номером 9M729, или, по обозначению НАТО, SSC-8.
Кремль тогда признал развертывание этой ракетной системы, однако настаивал, что она соответствует требованиям договора РСМД.
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