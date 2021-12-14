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НАТО отклонило предложенный РФ мораторий на размещение ракет: нет доверия к Кремлю

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 19:05
НАТО отклонило предложенный РФ мораторий на размещение ракет: нет доверия к Кремлю - Фото
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба НАТО)

Руководство НАТО заявило, что альянс не планирует размещать ядерные ракеты средней дальности в Европе, одновременно отвергнув предложение Кремля ввести мораторий на этот вид оружия на континенте. Об этом сообщает SwissInfo

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в Брюсселе, что Россия в течение многих лет нарушала недавно прекращенный договор о РСМД, размещая на европейской части территории страны новые ракеты средней дальности с ядерным оружием. При этом он подчеркнул, что блок НАТО не собирался "копировать поведение Москвы".

"Предложение России о моратории не вызывает доверия, потому что у нас уже был запрет, а они его нарушили", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО считает, что "если Россия не уничтожит поддающимся проверке способом свои ракеты SSC-8, которые нарушают договор о РСМД", предложение Кремля о моратории на оружие, которое они фактически начали развертывать, "не может вызывать доверия".

В ноябре 2018 года Столтенберг заявил о развертывании Россией ракетной системы нового типа – разработки ОКБ Новатор под кодовым номером 9M729, или, по обозначению НАТО, SSC-8.

Кремль тогда признал развертывание этой ракетной системы, однако настаивал, что она соответствует требованиям договора РСМД.

Справка. Договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД) был заключен в 1987 году между советским лидером Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом и запрещал сторонам иметь в Европе ядерное оружие с дальностью от 500 до 5500 км.

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Сергей Бережной
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