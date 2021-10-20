Столтенберг об отношениях НАТО с РФ: Худшие со времен холодной войны по вине Москвы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения с Россией находятся в самом плохом состоянии со времен холодной войны, а причина этого – поведение России. Об этом он заявил во время брифинга перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом плохом уровне с момента завершения холодной войны. И причина этого – поведение России", – заявил он.

Генсек НАТО напомнил, что Россия вторглась на территории соседних стран, аннексировала их, нарушала международные соглашения и вмешивалась в демократические процессы. Также он отметил агрессивное поведение России в отношении членов НАТО.

"Эта совокупность привела к откатам назад и неспособность провести значимый диалог з Россией", – добавил Столтенберг.

При этом генсек заявил о готовности к диалогу с РФ в любое время.

6 октября 2021-го НАТО лишил аккредитации восьмерых российских дипломатов в штаб-квартире Альянса в Брюсселе и понизил в должности еще двух. Их подозревают в "злонамеренных действиях" против стран – членов НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, что сокращение миссии России в НАТО не связано с каким-то конкретным событием, причиной решения Альянса стал рост злонамеренной активности РФ в целом.

В ответ 18 октября Россия приостановила работу своего представительства в НАТО, а также военной мисси НАТО в Москве.

Читайте также: Мы стремились к диалогу с Россией, но все стало еще хуже – глава МИД Германии

Елизавета Кумбер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.