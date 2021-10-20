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Столтенберг об отношениях НАТО с РФ: Худшие со времен холодной войны по вине Москвы

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 18:59
Столтенберг об отношениях НАТО с РФ: Худшие со времен холодной войны по вине Москвы - Фото
Йенс Столтенбер (Скриншот видео брифинга/YouTube)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения с Россией находятся в самом плохом состоянии со времен холодной войны, а причина этого – поведение России. Об этом он заявил во время брифинга перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

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"Отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом плохом уровне с момента завершения холодной войны. И причина этого – поведение России", – заявил он.

Генсек НАТО напомнил, что Россия вторглась на территории соседних стран, аннексировала их, нарушала международные соглашения и вмешивалась в демократические процессы. Также он отметил агрессивное поведение России в отношении членов НАТО.

"Эта совокупность привела к откатам назад и неспособность провести значимый диалог з Россией", – добавил Столтенберг.

При этом генсек заявил о готовности к диалогу с РФ в любое время.

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Елизавета Кумбер
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