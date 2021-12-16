UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

За Крым. Лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против России

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 22:46
За Крым. Лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против России - Фото
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Лидеры Европейского Союза согласились продлить действующие экономические санкции против России за оккупацию украинского Крыма. Об этом в Twitter сообщил редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На фоне разговоров в Еврокомиссии о новых санкциях против России в случае, если она снова нападет на Украину, лидеры ЕС согласились продлить текущие экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Они действуют уже 8 лет. Крым", – написал Йозвяк.

За Крым. Лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против России
  • В июне 2014 года ЕС впервые ввел санкции против России за попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну. Сейчас в связи с агрессией против Украины действуют три пакета санкций ЕС против России: секторальные, персональные и за оккупацию Крыма. Санкции регулярно продлевают.
  • 7 декабря 2021 года прошли переговоры президентов США Байдена и России Путина на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но их не получил – США обещают жесткие санкции и другие меры в случае вторжения.
  • 15 декабря президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала "беспрецедентные меры" с "серьезными последствиями" для России в случае эскалации ее агрессии против Украины.

Читайте также: Россию могут отключить от SWIFT в случае вторжения в Украину: резолюция Европарламента

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции Крым
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 