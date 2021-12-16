За Крым. Лидеры ЕС согласились продлить действующие экономические санкции против России

Лидеры Европейского Союза согласились продлить действующие экономические санкции против России за оккупацию украинского Крыма. Об этом в Twitter сообщил редактор Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк.

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"На фоне разговоров в Еврокомиссии о новых санкциях против России в случае, если она снова нападет на Украину, лидеры ЕС согласились продлить текущие экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Они действуют уже 8 лет. Крым", – написал Йозвяк.

В июне 2014 года ЕС впервые ввел санкции против России за попытки подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну. Сейчас в связи с агрессией против Украины действуют три пакета санкций ЕС против России: секторальные, персональные и за оккупацию Крыма. Санкции регулярно продлевают.

7 декабря 2021 года прошли переговоры президентов США Байдена и России Путина на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Путин требовал гарантии невступления Украины в НАТО, но их не получил – США обещают жесткие санкции и другие меры в случае вторжения.

15 декабря президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала "беспрецедентные меры" с "серьезными последствиями" для России в случае эскалации ее агрессии против Украины.

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Наталия Медведева

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