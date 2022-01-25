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Отозван законопроект о переходном периоде для оккупированной части Донбасса

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 12:00
Отозван законопроект о переходном периоде для оккупированной части Донбасса - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Кабинет министров на вчерашнем внеочередном заседании отозвал законопроект Минреинтеграции о переходном периоде, принятый правительством в августе. В пресс-службе министерства сообщают, что законопроект нужно "основательно доработать".

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Такое решение в Минреинтеграции объясняют выводами Венецианской комиссии от 15 октября 2021 года.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук сказала, что помимо ряда критических замечаний от Венецианской комиссии также существует "недостаточная поддержка" текущей редакции проекта депутатами и специалистами.

Верещук хочет добиться "очеловечивания" законопроекта, а также доработать положения, касающиеся прав и свобод граждан.

В своем Telegram Верещук уточнила, что в контексте доработки речь идет о положениях по уголовной ответственности, люстрации, праве на правдивую информацию, конвалидации и статусе Крыма.

Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия на вчерашнем брифинге сказал, что данный законопроект "не очень корректируется с нашим нормандским форматом", поэтому он попросил его забрать на доработку.

По словам Арахамии, этот документ является преждевременным, так как сейчас идет работа над организацией встречи в нормандском формате – возможно, там будут достигнуты какие-то договоренности, которые нужно будет воплощать в виде законопроектов.

  • В январе 2021-го Минреинтеграции опубликовало черновик законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса. Вот его 10 ключевых пунктов.
  • В июле законопроект отправили на оценку Венецианской комиссии, а в августе зарегистрировали в Верховной Раде под номером 5844.
  • В октябре Венецианская комиссия рекомендовала изменить законопроект: замечания.
Оксана Житнюк
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Донбасс Крым законопроект ирина верещук переходный период
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