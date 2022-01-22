Командующий ВМС Германии заявил, что его слова об Украине были "явной ошибкой"
Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах сообщил, что его заявления об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией Минобороны ФРГ. Об этом он написал в Twitter, добавив, что его заявления были "ошибкой".
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"Мои заявления о политике безопасности в ток-шоу в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент. Они никак не соответствуют официальной позиции Бундесвера", – написал Шенбах.
В следующем твите военный назвал свои слова "ошибкой".
"Небрежно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. В этом нет ничего плохого, это была явная ошибка", – написал глава ВМС ФРГ.
- Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах во время дискуссии в индийском аналитическом центре Manohar Parrikar IDSA заявил, что оккупированный Россией Крым "не вернется" Украине, и что наша страна не соответствует требованиям членства в НАТО, поскольку Донбасс "оккупирован российской армией или теми, кого они называют повстанцами".
- Украина потребовала от ФРГ публично опровергнуть слова Шенбаха.
- В Минобороны Германии заявили, что слова главы ВМС не соответствуют официальной позиции ведомства.
- МИД вызвал посла Германии в Украине Анку Фельдгузен и заявил ей о категорической неприемлемости высказываний Шенбаха.
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