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Командующий ВМС Германии заявил, что его слова об Украине были "явной ошибкой"

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 19:31
Командующий ВМС Германии заявил, что его слова об Украине были
Кай-Аким Шенбах (скриншот видео Kiel Munition Clearance Week, YouTube)

Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах сообщил, что его заявления об Украине являются личным мнением, а не официальной позицией Минобороны ФРГ. Об этом он написал в Twitter, добавив, что его заявления были "ошибкой".

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"Мои заявления о политике безопасности в ток-шоу в аналитическом центре в Индии выражали мое личное мнение на тот момент. Они никак не соответствуют официальной позиции Бундесвера", – написал Шенбах.

В следующем твите военный назвал свои слова "ошибкой".

"Небрежно, неправильно оценив ситуацию, я не должен был так поступать. В этом нет ничего плохого, это была явная ошибка", – написал глава ВМС ФРГ.

Командующий ВМС Германии заявил, что его слова об Украине были "явной ошибкой"
  • Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах во время дискуссии в индийском аналитическом центре Manohar Parrikar IDSA заявил, что оккупированный Россией Крым "не вернется" Украине, и что наша страна не соответствует требованиям членства в НАТО, поскольку Донбасс "оккупирован российской армией или теми, кого они называют повстанцами".
  • Украина потребовала от ФРГ публично опровергнуть слова Шенбаха.
  • В Минобороны Германии заявили, что слова главы ВМС не соответствуют официальной позиции ведомства.
  • МИД вызвал посла Германии в Украине Анку Фельдгузен и заявил ей о категорической неприемлемости высказываний Шенбаха.

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Вадим Ребрина
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Германия Крым нато бундесвер Кай-Ахим Шенбах
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