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"Это не наша позиция". Минобороны Германии открестилось от слов главы ВМС ФРГ о Крыме

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 16:14
Кай-Аким Шенбах (скриншот видео The International Institute for Strategic Studies, YouTube)

В Минобороны Германии заявили, что скандальные слова главы немецких ВМС Кая-Ахима Шенбаха о Крыме и президенте России Владимире Путине не соответствуют официальной позиции ведомства. Об этом представитель Министерства заявил в комментарии Bild.

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Шенбах сделал ряд скандальных заявлений. В частности он сказал, что оккупированный Россией Крым "не вернется, и это факт", а Путин хочет "уважения", которое ему можно дать, чтобы РФ не сблизилась с Китаем.

"Заявления по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального Министерства обороны", – прокомментировал слова Шенбаха официальный представитель оборонного ведомства ФРГ.

Министерство иностранных дел Украины ранее раскритиковало заявления Шенбаха и потребовало от Германии публичного опровержения его слов.

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Марк Сировой
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