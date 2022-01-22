"Это не наша позиция". Минобороны Германии открестилось от слов главы ВМС ФРГ о Крыме
В Минобороны Германии заявили, что скандальные слова главы немецких ВМС Кая-Ахима Шенбаха о Крыме и президенте России Владимире Путине не соответствуют официальной позиции ведомства. Об этом представитель Министерства заявил в комментарии Bild.
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Шенбах сделал ряд скандальных заявлений. В частности он сказал, что оккупированный Россией Крым "не вернется, и это факт", а Путин хочет "уважения", которое ему можно дать, чтобы РФ не сблизилась с Китаем.
"Заявления по содержанию и выбору слов никоим образом не соответствуют позиции федерального Министерства обороны", – прокомментировал слова Шенбаха официальный представитель оборонного ведомства ФРГ.
Министерство иностранных дел Украины ранее раскритиковало заявления Шенбаха и потребовало от Германии публичного опровержения его слов.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.
- 21 января WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник неоднократно призывал Германию рассмотреть вопрос предоставления оружия Украине.
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