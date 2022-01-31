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У Путина очень встревожились угрозой Британии ввести санкции против российских олигархов

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 12:24
У Путина очень встревожились угрозой Британии ввести санкции против российских олигархов - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

В Кремле считают "очень тревожными" заявления Великобритании о санкциях против российских олигархов в случае нового вторжения РФ в Украину. Об этом заявил на брифинге Дмитрий Песков – спикер администрации президента России Владимира Путина.

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Вчера британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что путинские олигархи не спрячутся от санкций, и не исключила конфискации их имущества в Британии.

"Это очень тревожные заявления из Лондона. Я думаю, они тревожные не только для нас и наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона", – отреагировал Песков.

Спикер Кремля считает, что заявление Трасс – "повод для серьезной обеспокоенности для международных финансовых структур и бизнеса". Спикер Кремля утверждает, что речь идет не о санкциях, а о "неприкрытой атаке на бизнес".  

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Песков также заявил, что "многие" британские компании имеют российские компании "как стратегических партнеров, соинвесторов, акционеров". Поэтому, считает он, правительство Британии "угрожает и своему крупному бизнесу".

В целом Песков считает, что заявление Трасс было "прямой угрозой атаковать бизнес" и подрывает "инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании".    

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Марк Сировой
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