Британия готовит ужесточение санкций против России: не исключает "удар" и по Путину
Великобритания готовит ужесточение санкций против РФ и не исключает персональных санкций против президента Владимира Путина в случае нового вторжения России в Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.
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Журналистка отметила, что вчера президент США Джо Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против президента РФ в случае нападения России в Украину.
Она спросила Трасс, рассматривает ли правительство Великобритании персональные санкции против Путина, на что глава МИД ответила: "Мы ничего не исключаем".
По словам Трасс, Британия будет продвигать новый законопроект для ужесточения своего режима санкций, чтобы можно было нацеливаться на большее количество компаний и физических лиц в России.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любое пересечение российскими военными украинской границы повлечет за собой жесткий скоординированный ответ США, их союзников и партнеров.
- В Украине считают, что введение санкций против России до ее возможного нового вторжения в Украину может сдержать Кремль.
- Канцлер Германии Олаф Шольц призвал "осмотрительно" подходить к выбору санкций против России на случай возможного вторжения в Украину и отметил: экономические ограничения влияют также на страны Запада.
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