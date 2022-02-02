Британский премьер-министр Борис Джонсон, находясь вчера в Киеве с визитом, записал ролик в поддержку Украины на фоне угрозы нового вторжения России. Видео размещено в Twitter главы правительства Великобритании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ниже приводим полный текст обращения Джонсона к согражданам, Западу и украинцам.

Читайте также: Украинскую армию вооружат современными польскими ПЗРК Piorun

"Привет, народ, я в Киеве – это столица Украины, и тут сейчас очень сложная ситуация, как вы знаете. Границам Украины угрожают около 125 000 российских военных, и существует вполне реальная перспектива скорого и внезапного нападения, вторжения на еще большую украинскую территорию, чем это случилось в 2014 году.

Очень важно для мира и Украины, и прежде всего для России, чтобы это не случилось и чтобы президент Путин не сделал катастрофическую ошибку.

Вот почему мы даем еще 88 млн фунтов стерлингов на экономическую поддержку Украины вдобавок к поставкам летальных вооружений – оборонительных летальных вооружений. И, конечно, мы работаем вместе с нашими друзьями и партнерами, чтобы обеспечить очень, очень мощный пакет экономических санкций, которые будут введены тотчас, как только ботинок первого российского солдата ступит на очередную часть суверенной территории Украины.

Мы все еще считаем, что есть выход из ситуации, что у дипломатии есть решения. Конечно, мы работаем над этим, – это первейший приоритет. Но, тем временем, мы твердо стоим за украинский народ, за независимость и территориальную целостность Украины".

Читайте также: Великобритания дополнительно выделит Украине еще $2,7 млрд: куда пойдут деньги

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.