Британия выделит £88 млн Украине на энергонезависимость от России и стабильное управление
Великобритания выделит £88 млн на поддержку энергонезависимости Украины от России и стабильного управления (stable governance) в стране. Об этом сообщает в релизе Даунинг-стрит о сегодняшнем визите британского премьера Бориса Джонсон в Киев.
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Отмечается, что Британия активно участвует в защите верховенства права в Украине и борьбе с коррупцией, чтобы укрепить способность страны "противостоять злонамеренному и антидемократическому влиянию".
Новое финансирование на £88 млн поддержит эту работу и поможет усилиям по снижению зависимости Украины от поставок энергоресурсов из России, говорится в сообщении.
Деньги будут выделены из британского Good Governance Fund, который финансирует в Восточной Европе, на Кавказе и Балканах проекты, направленные на продвижение прозрачных и подотчетных институтов, а также на построение открытых, инклюзивных экономик и обществ.
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Джонсон, который встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, подчеркнул: "Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится его разрушить".
Он также призвал Россию, которая стянула войска к украинским границам, сделать шаг назад и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и не допустить дальнейшего кровопролития.
- Сегодня в Киев приедет Джонсон. В повестке: безопасность, пути деэскалации, военно-техническое сотрудничество. В этот же день в Киеве будет премьер Польши Матеуш Моравецкий. Аналитики предполагают: может быть объявлено о союзе Британии, Украины и Польши.
- Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были поставлены ранее.
- Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что путинские олигархи не спрячутся от санкций в случае вторжения РФ в Украину, и не исключила конфискации их имущества в Британии.
- В Кремле назвали заявление Трасс "очень тревожным".
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