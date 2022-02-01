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Британия выделит £88 млн Украине на энергонезависимость от России и стабильное управление

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 07:15
Британия выделит £88 млн Украине на энергонезависимость от России и стабильное управление - Фото
Борис Джонсон (Фото - ЕРА)

Великобритания выделит £88 млн на поддержку энергонезависимости Украины от России и стабильного управления (stable governance) в стране. Об этом сообщает в релизе Даунинг-стрит о сегодняшнем визите британского премьера Бориса Джонсон в Киев.

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Отмечается, что Британия активно участвует в защите верховенства права в Украине и борьбе с коррупцией, чтобы укрепить способность страны "противостоять злонамеренному и антидемократическому влиянию".

Новое финансирование на £88 млн поддержит эту работу и поможет усилиям по снижению зависимости Украины от поставок энергоресурсов из России, говорится в сообщении.

Деньги будут выделены из британского Good Governance Fund, который финансирует в Восточной Европе, на Кавказе и Балканах проекты, направленные на продвижение прозрачных и подотчетных институтов, а также на построение открытых, инклюзивных экономик и обществ.

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Джонсон, который встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, подчеркнул: "Как друг и демократический партнер, Великобритания продолжит отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится его разрушить".

Он также призвал Россию, которая стянула войска к украинским границам, сделать шаг назад и начать диалог, чтобы найти дипломатическое решение и не допустить дальнейшего кровопролития.

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Марк Сировой
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