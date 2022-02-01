В Украину прибыл премьер Британии Джонсон – видео

Сегодня, 1 февраля, в Украину с визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – его самолет приземлился в аэропорту Киева. Об этом сообщает Sky news.

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По данным с Банковой, темы встречи с президентом Владимиром Зеленским и топ-чиновниками страны "все те же: безопасность, пути деэскалации, военно-техническое сотрудничество" и другое. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Зеленский встретил Джонсона в Мариинском дворце. Началась встреча лидеров.

Перед вылетом из Лондона Джонсон написал в Twitter, что Британия – друг и демократический партнер – "будет продолжать отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится его разрушить".

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс: он должен укрепить пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось.

Яна Катасонова

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