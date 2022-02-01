В Украину прибыл премьер Британии Джонсон – видео
Сегодня, 1 февраля, в Украину с визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – его самолет приземлился в аэропорту Киева. Об этом сообщает Sky news.
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По данным с Банковой, темы встречи с президентом Владимиром Зеленским и топ-чиновниками страны "все те же: безопасность, пути деэскалации, военно-техническое сотрудничество" и другое. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
BREAKING: Prime Minister Boris Johnson has arrived in Kyiv ahead of talks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky amid rising tensions with Russia.
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Зеленский встретил Джонсона в Мариинском дворце. Началась встреча лидеров.
Перед вылетом из Лондона Джонсон написал в Twitter, что Британия – друг и демократический партнер – "будет продолжать отстаивать суверенитет Украины перед лицом тех, кто стремится его разрушить".
Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс: он должен укрепить пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось.
- 22 января 2022 года министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон хочет новых трехсторонних связей с Варшавой и Киевом. Аналитики британского Council on Geostrategy нарисовали геополитическую карту возможного союза.
- Зеленский заявил, что Украина создает новый формат сотрудничества с Польшей и Великобританией.
- Сегодня в Киев прибыл с визитом премьер Польши Матеуш Моравецкий. Будет ли подписание декларации о новом формате – пока официально не сообщалось.
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