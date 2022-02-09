Макрон не обсуждал с Зеленским отказ Украины от вступления в НАТО – Кулеба

На вчерашней встрече в Киеве президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона не поднимался вопрос отказа Украины от евроатлантических устремлений. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вопрос отказа Украины от евроатлантических устремлений вчера не поднимался. Что касается фразы Макрона о критичности ближайших дней, он как политик имеет свои ощущения ситуации после разговора с президентами Путиным и Зеленским, но сейчас не надо категорически привязываться к каким-то календарным вещам..." – сказал Кулеба.

Он заверил, что "никаких зрад не произошло, да и не могло произойти".

В ответ на уточняющий вопрос, с какими предложениями Макрон приехал в Киев, Кулеба отметил, что президент Франции "приехал с мнениями, а не предложениями".

Издание Le Figaro утверждает, что Макрон рассуждал о внеблоковом статусе Украины, пока летел в Москву на переговоры с Путиным. По данным издания, в самолете Макрон сообщил нескольким журналистам, что идея "финляндизации" Украины – один из обсуждаемых вопросов.

В то же время на вчерашней пресс-конференции с Зеленским Макрон сказал, что не применял к Украине такую формулу как "финляндизация".

СПРАВКА. Финляндия входит в состав Европейского Союза, но не является членом НАТО и имеет внеблоковый статус. При этом соцопрос Kantar TNS Agri показал, что почти половина финнов проголосуют за НАТО, если это порекомендует правительство.

8 февраля Макрон заявил, что законопроект о переходном периоде для оккупированной части Донбасса якобы был отозван из Верховной Рады по инициативе президента Украины Владимира Зеленского после договоренности в рамках нормандского формата

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.