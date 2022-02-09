Макрон рассуждал о внеблоковом статусе Украины, пока летел к Путину – Le Figaro
Издание Le Figaro утверждает, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассуждал о внеблоковом статусе Украины, пока летел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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По данным издания, в самолете, летевшем в Москву, Макрон сообщил нескольким журналистам, что идея "финляндизации" Украины – один из обсуждаемых вопросов.
"Путин хочет глубоких изменений в политике НАТО. Необходимо найти решение, чтобы это пространство безопасности, которым является НАТО, сосуществовало с Россией. Элементом адекватности является нечленство Украины в НАТО", – цитирует французского лидера издание.
При этом он подтвердил, что без согласия Украины ничего не будет делаться, а встреча с Путиным позволит "проверить гипотезы, выдвинуть варианты". Макрон считает, что "надо изобрести новое решение" вокруг Украины.
В то же время на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась после визита в Москву, Макрон опроверг сообщения в СМИ об обсуждении "финляндизации" Украины с Путиным. Он сказал, что не применял к Украине такую формулу как "финляндизация".
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СПРАВКА. Финляндия входит в состав Европейского Союза, но не является членом НАТО и имеет внеблоковый статус.
При этом соцопрос Kantar TNS Agri показал, что почти половина финнов проголосуют за НАТО, если это порекомендует правительство.
- Россия требует закрыть для Украины двери в НАТО и стянула войска к украинским границам. Запад грозит РФ сокрушительными санкциями в случае вторжения.
- Макрон на этой неделе встретился в Москве с Путиным, а затем прилетел в Киев на встречу с Зеленским. Президент Франции призвал строить новые механизмы безопасности в Европе и заявил, что выполнение минских соглашений – главный путь к миру.
- По результатам визита Макрона в Киев Франция решила помочь Украине по многим направлениям, в частности Париж даст 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
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