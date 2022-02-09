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Макрон рассуждал о внеблоковом статусе Украины, пока летел к Путину – Le Figaro

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 15:46
Макрон рассуждал о внеблоковом статусе Украины, пока летел к Путину – Le Figaro - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Издание Le Figaro утверждает, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассуждал о внеблоковом статусе Украины, пока летел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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По данным издания, в самолете, летевшем в Москву, Макрон сообщил нескольким журналистам, что идея "финляндизации" Украины – один из обсуждаемых вопросов.

"Путин хочет глубоких изменений в политике НАТО. Необходимо найти решение, чтобы это пространство безопасности, которым является НАТО, сосуществовало с Россией. Элементом адекватности является нечленство Украины в НАТО", – цитирует французского лидера издание.

При этом он подтвердил, что без согласия Украины ничего не будет делаться, а встреча с Путиным позволит "проверить гипотезы, выдвинуть варианты". Макрон считает, что "надо изобрести новое решение" вокруг Украины.

В то же время на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась после визита в Москву, Макрон опроверг сообщения в СМИ об обсуждении "финляндизации" Украины с Путиным. Он сказал, что не применял к Украине такую формулу как "финляндизация".

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СПРАВКА. Финляндия входит в состав Европейского Союза, но не является членом НАТО и имеет внеблоковый статус.

При этом соцопрос Kantar TNS Agri показал, что почти половина финнов проголосуют за НАТО, если это порекомендует правительство.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин нато эмманюэль макрон финляндизация
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