Санкции ЕС против России не дадут Кремлю достичь его стратегических амбиций – Боррель
Санкции Европейского Союза против России лишат ее возможности реализовать свои стратегические амбиции. Об этом написал Высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель в своем блоге.
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По его словам, Евросоюз в рамках работы по сдерживанию России продвинулся в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе, если РФ нападет на Украину.
"Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые будут иметь более долгосрочный эффект, поскольку лишат Россию товаров, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций", – написал Боррель.
Боорель отметил, что нужно быть готовым к ситуации, которая сложится, если дипломатия потерпит неудачу.
"Мы рассматриваем все варианты и сценарии, в том числе работаем с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит сократить или остановить поставки", – рассказал глава европейской дипломатии.
Боррель в очередной раз подчеркнул, что Евросоюз не откажется от поддержки суверенитета Украины, ее территориальной целостности и ее права на самоопределение.
"Украина – наш партнер и сосед: ее безопасность – это и наша безопасность", – резюмировал Высокий представитель ЕС.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии.
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