10 пунктов. В ЕС назвали приоритеты безопасности на фоне агрессии России против Украины
Европейский Союз готов прямо ответить на любую агрессию, но предпочтительный и естественный путь – это путь диалога и переговоров. Об этом заявил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза.
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По словам Борреля, центральной темой встречи министров было обсуждение архитектуры европейской безопасности в контексте агрессии России против Украины.
Участники встречи определили ключевые элементы сильной и единой позиции Евросоюза в условиях вызванной Россией эскалации военной напряженности.
Боррель перечислил 10 пунктов:
1. Мы отвергаем попытки России создать сферы влияния в Европе.
2. Мы подтверждаем основные принципы, лежащие в основе европейской безопасности.
3. Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной и странами Восточной Европы, которые являются нашими партнерами, которым угрожает Россия, и поддерживаем существующий механизм мирного разрешения конфликтов.
4. Мы решительно и настойчиво призываем Россию к деэскалации.
5. Мы подтверждаем наше обязательство реагировать на нападения на Украину. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие потери в ответ.
6. Мы координируем свои действия с США и НАТО.
7. Мы договорились о дальнейшем укреплении координации с США, с НАТО и расширении сотрудничества Европейского союза в рамках ОБСЕ.
8. Государства-члены ЕС выражают готовность участвовать в укреплении механизмов для обеспечения транспарентности и предсказуемости любой военной деятельности.
9. Мы поддерживаем возобновление работы по разоружению и контролю над вооружениями.
10. Мы продолжим подготовительную работу по дальнейшим санкциям в тесном сотрудничестве с партнерами-единомышленниками.
"В целом мы остаемся открытыми для диалога с Россией, но никогда в ущерб нашей свободе, суверенитету, независимости и уважению фундаментальных ценностей", – подчеркнул Боррель.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- На этой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В НАТО заявили, что переговоры с РФ не дали значимых результатов. Россия грозит США и ЕС "необратимыми последствиями" в случае невыполнения ее требований.
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