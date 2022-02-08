Макрон: Выполнение минских соглашений всеми сторонами – главный путь к миру

Выполнение минских соглашений всеми их участниками остается главным путем к миру, и есть надежда, что прогресс переговоров в нормандском формате должен этому способствовать. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

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Президент Франции поблагодарил Украину за "сдержанность и хладнокровие" в сложной ситуации российской военной эскалации.

Он отметил, что считает выполнение минских соглашений всеми их участниками единственной существующей ныне возможностью к нормализации ситуации, подчеркнул, что недавняя встреча советников в нормандском формате дает основания для оптимизма, и выразил надежду, что следующая "нормандская" встреча советников в Берлине станет еще одним шагом в правильном направлении.

Макрон полагает, что нормандский процесс должен продолжаться независимо от того, насколько напряженной остается ситуация возле границы Украины.

Президент Франции повторил свое предложение о том, что нужно создать новую систему гарантирования безопасности в Европе, которая, сказал он, не должна противоречить уже созданным механизмам.

Макрон также сказал, что приветствует выбор в пользу демократии, который Украина сделала в 2014 году.

30 января министр иностранных дел Франции Ле Дриан заявил, что "любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь для России огромные последствия".

2 февраля он же сказал в телеинтервью, что "ситуация на границах Украины "очень серьезная", но пока нет данных, чтобы утверждать, принято ли в Кремле решение о вторжении.

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Сергей Бережной

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