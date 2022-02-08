"Первый за 24 года визит лидера Франции". Зеленский поблагодарил Макрона за помощь

Сегодня, 8 февраля, во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил союзника за помощь и отметил, что переговоры были "содержательными и результативными". Об этом он сказал на совместной пресс-конференции.

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По словам Зеленского, французский лидер посетил Украину впервые за 24 года. Ключевыми темами встречи стали безопасность и экономическая поддержка.

"Мы имеем общее видение актуальных угроз и вызовов безопасности для Украины, всей Европы, для мира в целом. Мы продолжаем взаимодействие по деоккупации наших территорий", – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что он обсудил с Макроном "мирный процесс" – Украина надеется на проведение в ближайшее время переговоров лидеров в нормандском формате.

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Зеленский сообщил о помощи Франции по многим направлениям, в том числе, в инфраструктурных проектах:

- 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи;

- совместный проект очистки питьевой воды в Мариуполе;

- реконструкция водоканала в Попасной Луганской области;

- поставка 130 локомотивов французского производства;

- поставка 370 единиц пожарно-спасательной техники на 300 млн евро;

- реализация проекта строительства в Николаеве патрульных катеров для Госпогранслужбы;

- подписано соглашение о сотрудничестве между Укроборонпромом и французской компанией Thales International SAS.

По словам Зеленского, итогом военно-технического сотрудничества с Францией станет реформа оборонно-промышленного комплекса Украины.

30 января 2022 года министр иностранных дел Франции Ле Дриан заявил, что "любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь для России огромные последствия".

2 февраля он же сказал в телеинтервью, что "ситуация на границах Украины "очень серьезная", но пока нет данных, чтобы утверждать, принято ли в Кремле решение о вторжении.

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Яна Катасонова

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