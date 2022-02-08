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Макрон уже прилетел в Киев – посол Франции

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 11:10
Макрон уже прилетел в Киев – посол Франции - Фото
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен. 

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"Имею часть приветствовать в Киеве президента Эмманюэля Макрона, который прибыл на встречу с президентом Зеленским, и министра Жан-Ива Ле Дриана, который встретится с министром Дмитрием Кулебой. Добро пожаловать в Украину!" – написал посол. 

Скриншот из Twitter

Новость дополняется

7 февраля по итогам переговоров с Путиным в Москве Макрон заявил, что ситуация с безопасностью сейчас очень серьезная, но все еще есть возможность и время найти мирное решение.

Встреча Макрона с Зеленским намечена на сегодня, 8 февраля, на первую половину дня в Мариинском дворце.

Итоговая совместная пресс-конференция президентов предварительно намечена на 13:40 по Киеву.

Читайте также: Макрон заночевал в Москве и летит в Киев к Зеленскому. Главное о визите

Сергей Бережной
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