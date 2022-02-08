Макрон уже прилетел в Киев – посол Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в Twitter посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

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"Имею часть приветствовать в Киеве президента Эмманюэля Макрона, который прибыл на встречу с президентом Зеленским, и министра Жан-Ива Ле Дриана, который встретится с министром Дмитрием Кулебой. Добро пожаловать в Украину!" – написал посол.

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7 февраля по итогам переговоров с Путиным в Москве Макрон заявил, что ситуация с безопасностью сейчас очень серьезная, но все еще есть возможность и время найти мирное решение.

Встреча Макрона с Зеленским намечена на сегодня, 8 февраля, на первую половину дня в Мариинском дворце.

Итоговая совместная пресс-конференция президентов предварительно намечена на 13:40 по Киеву.

В Киеве продолжается, как сказал глава МИД Кулеба, "неделя интенсивной дипломатии": 7 февраля прибыли одним самолетом главы МИД Австрии, Чехии и Словакии Александер Шалленберг, Ян Липавский и Иван Корчок и приехала с визитом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Сергей Бережной

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