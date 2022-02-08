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Макрон заночевал в Москве и летит в Киев к Зеленскому. Главное о визите

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 10:14
Макрон заночевал в Москве и летит в Киев к Зеленскому. Главное о визите - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото - EPA)

Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон сразу после переговоров в Москве прилетит в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Визит выглядит как экстренный, о нем стало известно всего за пару дней до его начала. LIGA.net предлагает краткую сводку предшествующих событий и то, что известно сейчас о программе переговоров.  

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Переговорное турне Макрона стало если не полной импровизацией, то уж точно дипломатической неожиданностью. Скорее всего, оно не было предварительно подготовлено и министерствами иностранных дел.  

На 3 февраля 2022 года в официальном расписании Макрона значилась серия телефонных переговоров. В первой половине дня он поговорил с президентом Еврокомиссии Шарлем Мишелем, а затем с президентом Польши Анджеем Дудой. На вечер были намечены созвон с Путиным, а затем, через час -  с Зеленским. По сообщению Елисейского дворца, президент Франции в обеих беседах настаивал на необходимости договариваться о деэскалации и достижении "стратегического баланса" в Европе. 

Результаты этих переговоров офис Макрона не комментировал. Российская сторона заявила, что Путин снова потребовал "долговременных гарантий безопасности" и указывал на "провокационное поведение Украины". 

О разочаровании Парижа итогами телефонных переговоров (или их отсутствием) можно судить по тому, что уже на следующий день, 4 февраля, Елисейский дворец неожиданно объявил о визите Макрона 7 февраля в Москву, а затем 8 февраля – в Киев.

Решение выглядит экстренным и вынужденным не только потому, что о нем не было объявлено, как это принято в дипломатии, заблаговременно, но и потому, что оно сломало планы главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, у которого на 7 февраля был запланирован совместный визит в Киев и на линию разграничения на Донбассе вместе с немецкой коллегой Анналеной Бербок. В результате Бербок приехала в Киев одна, поскольку Ле Дриан должен был сопровождать своего патрона в его внезапном визите в Москву.  

За день до начала визита в интервью для СМИ Макрон в общих чертах обозначил причину и цель поездки – он дал понять, что рассчитывает на интенсивный диалог Франции с Россией, который должен предотвратить новое российское вторжение в Украину. Таким образом, угроза прямого военного вторжения была оценена как настолько серьезная, что отодвинула прежние требования деэскалации на второй план. 

7 февраля переговоры Макрона с Путиным в Москве продолжались более пяти часов. По их итогам лидеры вышли на пресс-конференцию, где Макрон заявил, что ситуация с безопасностью сейчас очень серьезная, но все еще есть возможность и время найти мирное решение. Тем самым он косвенно признал, что на московской части переговоров такое решение найти не получилось, но и надежда на него пока остается.

Путин и Макрон договорились созвониться после встречи Макрона с Зеленским. "В зависимости от того, что решат в Киеве, мы будем планировать будущие шаги", – сказал Путин.

После затянувшихся переговоров президент Франции заночевал в Москве. Его встреча с Владимиром Зеленским намечена на сегодня, 8 февраля, на первую половину дня в Мариинском дворце. Итоговая совместная пресс-конференция президентов предварительно намечена на 13:40 по Киеву.

  • 30 января министр иностранных дел Франции Ле Дриан заявил, что "любое дальнейшее посягательство на территориальную целостность Украины будет иметь для России огромные последствия".
  • 2 февраля он же сказал в телеинтервью, что "ситуация на границах Украины "очень серьезная", но пока нет данных, чтобы утверждать, принято ли в Кремле решение о вторжении. 

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Сергей Бережной
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