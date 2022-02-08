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Макрон заявил, что Зеленский отозвал законопроект по Донбассу по требованию "Нормандии"

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 13:20
Макрон заявил, что Зеленский отозвал законопроект по Донбассу по требованию
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA-EFE/ORESTIS PANAGIOTOU)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что законопроект о переходном периоде для оккупированной части Донбасса якобы был отозван из Верховной Рады по инициативе президента Украины Владимира Зеленского после договоренности в рамках нормандского формата. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Хочу поприветствовать усилия президента Зеленского, то есть конкретные обязательства, которые он взял на себя в рамках этого формата, в частности отозвать закон (законопроект. – Ред.), который не соответствовал минским соглашениям", – сказал Макрон.

Макрон не уточнил, о каком именно законопроекте идет речь, однако Кабмин перед нормандской встречей советников на внеочередном заседании 24 января отозвал законопроект Минреинтеграции о переходном периоде.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук тогда объяснила это замечаниями от Венецианской комиссии и "недостаточной поддержкой" проекта депутатами и специалистами. Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия сказал, что законопроект "не очень корректируется с нашим нормандским форматом".

Глава Офиса президента Андрей Ермак 24 января в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что в СМИ начали появляться фейки о том, что Украина была якобы вынуждена принять "какое-то требование" об отзыве законопроекта. "Я хочу сказать официально, что никаких предварительных условий относительно проведения встречи в нормандском формате не было", – заявил он.

Также на вчерашней пресс-конференции Макрон сказал, что Путин его "успокоил" – в России не будут принимать законы, которые не соответствуют минским соглашениям. Вероятно, речь идет о зарегистрированном в нелегитимной Госдуме законопроекте Коммунистической партии о "признании" оккупированных территорий Донбасса.

  • 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате. Она продолжалась более восьми часов вместо двух запланированных.
  • В СМИ распространили информацию, что на встрече в Париже якобы планировали обсуждать дату переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса", но Ермак опроверг это.
  • Участники парижской встречи поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе и договорились о продолжении переговоров через две недели в Берлине. Следующая встреча запланирована на 10 февраля.

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Оксана Житнюк
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