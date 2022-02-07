Нормандская встреча в силе: Ермак выздоровел от COVID-19
07.02.2022, 10:07
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
Сегодня, 7 февраля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что получил отрицательный тест на COVID-19, а значит остаются в силе все планы на эту неделю. В Берлине на четверг, 10 февраля, запланирована встреча советников лидеров стран нормандского формата.
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"Получил отрицательный тест и сегодня уже отправлюсь на работу <…> Все планы на эту неделю в силе. Работы много, но энергии еще больше", – написал Ермак.
О положительном тесте на ковид Ермак сообщил 3 февраля, что поставило под вопрос нормандскую встречу в Берлине, где глава Офиса президента представляет украинскую делегацию.
- 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате. Она продолжалась более восьми часов вместо двух запланированных.
- В СМИ распространили информацию, что на встрече в Париже якобы планировали обсуждать дату переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса", но Ермак опроверг это.
- Участники парижской встречи поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе и договорились о продолжении переговоров через две недели в Берлине.
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