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Нормандская встреча в силе: Ермак выздоровел от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 10:07
Нормандская встреча в силе: Ермак выздоровел от COVID-19 - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Сегодня, 7 февраля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что получил отрицательный тест на COVID-19, а значит остаются в силе все планы на эту неделю. В Берлине на четверг, 10 февраля, запланирована встреча советников лидеров стран нормандского формата.

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"Получил отрицательный тест и сегодня уже отправлюсь на работу <…> Все планы на эту неделю в силе. Работы много, но энергии еще больше", – написал Ермак.

О положительном тесте на ковид Ермак сообщил 3 февраля, что поставило под вопрос нормандскую встречу в Берлине, где глава Офиса президента представляет украинскую делегацию.

Нормандская встреча в силе: Ермак выздоровел от COVID-19
  • 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате. Она продолжалась более восьми часов вместо двух запланированных.
  • В СМИ распространили информацию, что на встрече в Париже якобы планировали обсуждать дату переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса", но Ермак опроверг это.
  • Участники парижской встречи поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе и договорились о продолжении переговоров через две недели в Берлине.

Читайте также: Опубликовано коммюнике по встрече в Париже. РФ подписалась под прекращением огня

Оксана Житнюк
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