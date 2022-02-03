Незадолго до нормандской встречи Ермак слег с коронавирусом

Сегодня, 3 февраля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заболел COVID-19. На следующую неделю в Берлине запланирована встреча советников лидеров стран нормандского формата. Об этом Ермак написал в Facebook.

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"Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь", – сообщил глава ОП.

Он должен будет поехать в Берлин на переговоры в качестве главы украинской делегации.

"Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги", – написал Ермак.

26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате. Она продолжалась более восьми часов вместо двух запланированных.

В СМИ распространили информацию, что на встрече в Париже якобы может обсуждаться дата переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса", но Ермак опроверг это.

Участники парижской встречи поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе и договорились о продолжении переговоров через две недели в Берлине.

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Наталия Медведева

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