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Незадолго до нормандской встречи Ермак слег с коронавирусом

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 17:35
Незадолго до нормандской встречи Ермак слег с коронавирусом - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Сегодня, 3 февраля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заболел COVID-19. На следующую неделю в Берлине запланирована встреча советников лидеров стран нормандского формата. Об этом Ермак написал в Facebook.

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"Сегодня получил положительный тест. Крайне не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь", – сообщил глава ОП.

Он должен будет поехать в Берлин на переговоры в качестве главы украинской делегации.

"Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги", – написал Ермак.

Незадолго до нормандской встречи Ермак слег с коронавирусом
  • 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в нормандском формате. Она продолжалась более восьми часов вместо двух запланированных.
  • В СМИ распространили информацию, что на встрече в Париже якобы может обсуждаться дата переговоров Украины с боевиками о "статусе Донбасса", но Ермак опроверг это.
  • Участники парижской встречи поддержали устойчивое прекращение огня на Донбассе и договорились о продолжении переговоров через две недели в Берлине.

Читайте также: Опубликовано коммюнике по встрече в Париже. РФ подписалась под прекращением огня

Наталия Медведева
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