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"Они нам не нужны". Венгрия отказывается размещать у себя дополнительные войска НАТО

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 11:06
Петер Сийярто (фото - ЕРА)

Венгрия отказывается от размещения на своей территории дополнительных войск НАТО, поскольку считает их ненужными. Об этом заявил в интервью Euronews министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, Будапешт не соглашался и не согласится на переброску в страну дополнительных войск НАТО. Сийярто отметил, что в Венгрии уже находятся силы НАТО – это венгерская армия.

Он уверен, что венгерские вооруженные силы находятся "в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны".

"Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны", – подытожил он.

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Марк Сировой
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нато Венгрия войска Петер Сийярто восточный фланг
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