"Они нам не нужны". Венгрия отказывается размещать у себя дополнительные войска НАТО
10.02.2022, 11:06
Петер Сийярто (фото - ЕРА)
Венгрия отказывается от размещения на своей территории дополнительных войск НАТО, поскольку считает их ненужными. Об этом заявил в интервью Euronews министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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По его словам, Будапешт не соглашался и не согласится на переброску в страну дополнительных войск НАТО. Сийярто отметил, что в Венгрии уже находятся силы НАТО – это венгерская армия.
Он уверен, что венгерские вооруженные силы находятся "в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны".
"Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны", – подытожил он.
- 1 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву. Лидер РФ Владимир Путин заверил его, что в 2022 году проблемы с газом будут у многих в Европе, кроме Венгрии.
- На фоне угрозы нового вторжения России в Украину Запад укрепляет восточный фланг НАТО: США отправляют дополнительных солдат в Румынию и Польшу, Великобритания – в Эстонию и Польшу. НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе.
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