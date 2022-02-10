"Они нам не нужны". Венгрия отказывается размещать у себя дополнительные войска НАТО

Венгрия отказывается от размещения на своей территории дополнительных войск НАТО, поскольку считает их ненужными. Об этом заявил в интервью Euronews министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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По его словам, Будапешт не соглашался и не согласится на переброску в страну дополнительных войск НАТО. Сийярто отметил, что в Венгрии уже находятся силы НАТО – это венгерская армия.

Он уверен, что венгерские вооруженные силы находятся "в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны".

"Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны", – подытожил он.

На фоне угрозы нового вторжения России в Украину Запад укрепляет восточный фланг НАТО: США отправляют дополнительных солдат в Румынию и Польшу, Великобритания – в Эстонию и Польшу. НАТО рассматривает возможность долгосрочного военного присутствия в Восточной Европе.

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Марк Сировой

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