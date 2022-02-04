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Украине заблокировали участие в "кибер-НАТО", заявил Данилов. Источники говорят о Венгрии

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 12:40
Украине заблокировали участие в
Алексей Данилов (скриншот из трансляции канала 1+1)

Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил вечером 3 февраля в ток-шоу Право на власть, что "одна из европейских стран" заблокировала участие Украины в работе объединенного центра киберобороны при НАТО. Два ознакомленных с ситуацией источника LIGA.net сообщили, что речь идет о правительстве Венгрии.

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По словам Данилова, "есть такой институт – кибер-НАТО", и что "наши соседи нам отказали", наложив вето на присоединение Украины к участию в его работе, хотя поданные ней еще в августе 2021 года документы прошли верификацию. Он утверждает, что преградила путь Украине только одна страна.

"Это "партнеры" или это искренние партнеры?", – посетовал секретарь СНБО.

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Официальных заявлений на этот счет от властей Украины и Венгрии нет.

CCDCOE (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) – аккредитованный НАТО центр киберзащиты со штаб-квартирой в Таллинне, поддерживающий страны-члены Альянса и блок в целом в этой сфере. Основан в 2008 году по инициативе Эстонии после хакерских атак из России. Членство открыто для всех стран НАТО, структура может устанавливать отношения со странами, не входящими в Альянс, университетами, НИИ и предприятиями в качестве участников-доноров. Центр лишь аккредитован Альянсом и не входит в его структуру.

СПРАВКА. В апреле 2019 года Рада приняла языковой закон. Венгрия заявила, что он якобы ограничивает права нацменьшинств, пообещала политически блокировать заседания комиссии Украина-НАТО и путь Украины в Альянс в целом – и сдерживает слово. В сентябре 2021-го Венгрия подписала контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины. В ноябре глава МИД Кулеба утверждал, что страна вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО" после преодоления спорных вопросов, но этого пока не произошло. В январе 2022-го глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что если в Украине "не изменится отношение к правам нацменьшинств", Будапешт может ограничить ее поддержку, причем даже в случае нового вторжения России. У Кулебы ответили, что нет оснований для таких обвинений, и призвали Венгрию разблокировать путь Украины в НАТО.

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Евгений Пилипенко
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