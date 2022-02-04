Украине заблокировали участие в "кибер-НАТО", заявил Данилов. Источники говорят о Венгрии
Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил вечером 3 февраля в ток-шоу Право на власть, что "одна из европейских стран" заблокировала участие Украины в работе объединенного центра киберобороны при НАТО. Два ознакомленных с ситуацией источника LIGA.net сообщили, что речь идет о правительстве Венгрии.
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По словам Данилова, "есть такой институт – кибер-НАТО", и что "наши соседи нам отказали", наложив вето на присоединение Украины к участию в его работе, хотя поданные ней еще в августе 2021 года документы прошли верификацию. Он утверждает, что преградила путь Украине только одна страна.
"Это "партнеры" или это искренние партнеры?", – посетовал секретарь СНБО.
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Официальных заявлений на этот счет от властей Украины и Венгрии нет.
CCDCOE (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) – аккредитованный НАТО центр киберзащиты со штаб-квартирой в Таллинне, поддерживающий страны-члены Альянса и блок в целом в этой сфере. Основан в 2008 году по инициативе Эстонии после хакерских атак из России. Членство открыто для всех стран НАТО, структура может устанавливать отношения со странами, не входящими в Альянс, университетами, НИИ и предприятиями в качестве участников-доноров. Центр лишь аккредитован Альянсом и не входит в его структуру.
- 1 февраля 2022 года президент РФ Путин пообещал премьеру Венгрии Орбану, что в этом сезоне "проблемы с газом" будут у многих в Европе, кроме этой страны.
- В тот же день впервые в истории Украина начала физический импорт газа из Венгрии.
- Почти половина украинцев оценивают помощь Венгрии нацменьшинствам на Закарпатье как угрозу вероятной аннексии региона.
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