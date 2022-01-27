Венгрия грозит ограничить поддержку Украины. Снова говорит о нацменьшинствах

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если в Украине "не изменится отношение к правам нацменьшинств", то Венгрия может ограничить поддержку со своей стороны, в том числе необходимую на фоне угрозы нового вторжения России. Об этом он сказал в интервью Magyar Nemzet.

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"Я честно сказал своим коллегам из ЕС и НАТО, что если украинцы не отступят от этой политики, это серьезно ограничит возможности правительства Венгрии оказывать любую поддержку Украине, в том числе, в случае конфликта", – сказал он.

Сийярто напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Венгрии Виктором Орбаном "очень положительно обрисовал будущее двусторонних отношений". Но после этого, пожаловался Сийярто, Зеленский внес в Раду законопроект, в котором говорится, что множественное гражданство не дает права занимать государственную должность. Сийярто считает, что этим шагом украинский лидер хочет "почти полностью исключить венгров из участия в общественной жизни и принадлежности к национальным сообществам".

Как сообщается на сайте Офиса президента, Зеленский подал законопроекты, ограничивающие занятие должностей в таможенных органах и судах для людей с двойным гражданством.

Сийярто также заявил, что Будапешт пошел навстречу, когда "появилась возможность транспортировать 700 млн кубометров газа через Венгрию в Украину".

"В то же время в вопросах, касающихся венгерского национального сообщества, прогресс не достигнут", – сказал министр.

LIGA.net обратилась в МИД с просьбой прокомментировать заявление Сийярто.

25 апреля 2019 года Рада приняла закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В Венгрии заявляли, что закон ограничивает права национальных меньшинств и обещали блокировать путь Украины в НАТО.

В ноябре 2021 года глава МИД Дмитрий Кулеба утверждал, что Венгрия вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО" после преодоления спорных вопросов.

Почти половина украинцев оценивают помощь Венгрии национальным меньшинствам в Закарпатской области как угрозу вероятной аннексии региона – результаты опроса.

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Яна Катасонова

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