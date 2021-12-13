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Украинцы увидели в политике Венгрии на Закарпатье угрозу возможной аннексии – опрос

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 22:57
Украинцы увидели в политике Венгрии на Закарпатье угрозу возможной аннексии – опрос - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба правительства Венгрии

Почти половина украинцев оценивают помощь Венгрии национальным меньшинствам в Закарпатской области как угрозу вероятной аннексии региона. Нацменьшинства видят в политике соседней страны дружественную помощь. Такие данные опроса опубликовал Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, он проводился совместно с Киевским международным институтом социологии.

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Исследование было проведено по заказу Института центральноевропейской стратегии.

Социологи спросили украинцев: что они думают о политике Венгрии, которая касается венгерских нацменьшинств?

  • Это подготовка к возможной аннексии и оккупации – 41,4%
  • Дружественная помощь – 19,9%
  • Содействие развитию региона при условии взаимодействия венгерской и украинской сторон – 18,4%
  • Сложно сказать – 20,3%

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Фото – Фонд Демократические инициативы

Респонденты ответили, что думают о нынешней политике Венгрии на Закарпатье (разделение на жителей Закарпатской области и представителей нацменьшинств).

  • Дружественная помощь венгерским нацменьшинствам:
  • Закарпатье в целом – 31,5%
  • Нацменьшинства – 36,8%
  • Развитие региона при условии сотрудничества украинской и венгерской сторон:
  • Закарпатье в целом – 40,0%
  • Нацменьшинства – 24,8%
  • Это ослабляет украинскую национальную идентичность:
  • Закарпатье в целом – 10,6%
  • Нацменьшинства – 7,2%
  • Сложно сказать:
  • Закарпатье в целом – 17,9%
  • Нацменьшинства – 31,2%

Нажмите на фото, чтобы увеличить:

Фото – Фонд Демократические инициативы

Опрос проводился по телефону с 22 октября по 12 ноября 2021 года. Всего опросили 2003 респондента от 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность – от 1,5% до 2,4%.

  • В начале декабря 2021-го опрос показал, что почти половина украинцев (48%) не поддерживают идею двойного (множественного) гражданства. 
  • Глобальный опрос, проведенный Организацией объединенных наций по случаю своего 75-летия, показал, что первоочередной задачей для большинства жителей планеты сейчас является улучшение базовых услуг и сервисов в условиях пандемии COVID-19. 
  • Украинская климатическая сеть обнародовала данные опроса: за последние три-пять лет 44% украинцев заметили изменения климата, за 10-12 лет о переменах говорят 22%. И лишь 3% опрошенных считают, что климат не изменился. 

Читайте также: Какие страны ждут Украину в Евросоюзе и кого мы считаем друзьями: результаты опроса

Яна Катасонова
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аннексия Венгрия оккупация закарпатье закарпатская область нацменьшинства
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