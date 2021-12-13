Украинцы увидели в политике Венгрии на Закарпатье угрозу возможной аннексии – опрос

Почти половина украинцев оценивают помощь Венгрии национальным меньшинствам в Закарпатской области как угрозу вероятной аннексии региона. Нацменьшинства видят в политике соседней страны дружественную помощь. Такие данные опроса опубликовал Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, он проводился совместно с Киевским международным институтом социологии.

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Исследование было проведено по заказу Института центральноевропейской стратегии.

Социологи спросили украинцев: что они думают о политике Венгрии, которая касается венгерских нацменьшинств?

Это подготовка к возможной аннексии и оккупации – 41,4%

Дружественная помощь – 19,9%

Содействие развитию региона при условии взаимодействия венгерской и украинской сторон – 18,4%

Сложно сказать – 20,3%

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Респонденты ответили, что думают о нынешней политике Венгрии на Закарпатье (разделение на жителей Закарпатской области и представителей нацменьшинств).

Дружественная помощь венгерским нацменьшинствам:

Закарпатье в целом – 31,5%

Нацменьшинства – 36,8%

Развитие региона при условии сотрудничества украинской и венгерской сторон:

Закарпатье в целом – 40,0%

Нацменьшинства – 24,8%

Это ослабляет украинскую национальную идентичность:

Закарпатье в целом – 10,6%

Нацменьшинства – 7,2%

Сложно сказать:

Закарпатье в целом – 17,9%

Нацменьшинства – 31,2%

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Опрос проводился по телефону с 22 октября по 12 ноября 2021 года. Всего опросили 2003 респондента от 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность – от 1,5% до 2,4%.

В начале декабря 2021-го опрос показал, что почти половина украинцев (48%) не поддерживают идею двойного (множественного) гражданства.

Глобальный опрос, проведенный Организацией объединенных наций по случаю своего 75-летия, показал, что первоочередной задачей для большинства жителей планеты сейчас является улучшение базовых услуг и сервисов в условиях пандемии COVID-19.

Украинская климатическая сеть обнародовала данные опроса: за последние три-пять лет 44% украинцев заметили изменения климата, за 10-12 лет о переменах говорят 22%. И лишь 3% опрошенных считают, что климат не изменился.

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Яна Катасонова

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