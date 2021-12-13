Украинцы увидели в политике Венгрии на Закарпатье угрозу возможной аннексии – опрос
Почти половина украинцев оценивают помощь Венгрии национальным меньшинствам в Закарпатской области как угрозу вероятной аннексии региона. Нацменьшинства видят в политике соседней страны дружественную помощь. Такие данные опроса опубликовал Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, он проводился совместно с Киевским международным институтом социологии.
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Исследование было проведено по заказу Института центральноевропейской стратегии.
Социологи спросили украинцев: что они думают о политике Венгрии, которая касается венгерских нацменьшинств?
- Это подготовка к возможной аннексии и оккупации – 41,4%
- Дружественная помощь – 19,9%
- Содействие развитию региона при условии взаимодействия венгерской и украинской сторон – 18,4%
- Сложно сказать – 20,3%
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Респонденты ответили, что думают о нынешней политике Венгрии на Закарпатье (разделение на жителей Закарпатской области и представителей нацменьшинств).
- Дружественная помощь венгерским нацменьшинствам:
- Закарпатье в целом – 31,5%
- Нацменьшинства – 36,8%
- Развитие региона при условии сотрудничества украинской и венгерской сторон:
- Закарпатье в целом – 40,0%
- Нацменьшинства – 24,8%
- Это ослабляет украинскую национальную идентичность:
- Закарпатье в целом – 10,6%
- Нацменьшинства – 7,2%
- Сложно сказать:
- Закарпатье в целом – 17,9%
- Нацменьшинства – 31,2%
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Опрос проводился по телефону с 22 октября по 12 ноября 2021 года. Всего опросили 2003 респондента от 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность – от 1,5% до 2,4%.
- В начале декабря 2021-го опрос показал, что почти половина украинцев (48%) не поддерживают идею двойного (множественного) гражданства.
- Глобальный опрос, проведенный Организацией объединенных наций по случаю своего 75-летия, показал, что первоочередной задачей для большинства жителей планеты сейчас является улучшение базовых услуг и сервисов в условиях пандемии COVID-19.
- Украинская климатическая сеть обнародовала данные опроса: за последние три-пять лет 44% украинцев заметили изменения климата, за 10-12 лет о переменах говорят 22%. И лишь 3% опрошенных считают, что климат не изменился.
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