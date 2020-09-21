ООН провела глобальный опрос и выяснила основные желания и страхи людей

По данным исследования, люди больше всего хотят иметь доступ к здравоохранению, чистой воде, средствам гигиены и образованию

Глобальный опрос, проведенный Организацией объединенных наций по случаю своего 75-летия, показал, что первоочередной задачей для большинства жителей планеты сейчас является улучшение базовых услуг и сервисов в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщается на сайте ООН.

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Участие в опросе "ООН 75: будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна" приняли более миллиона человек, которые рассказали о своих желаниях и страхах.

Так, первоочередными потребностями людей есть доступ к здравоохранению, чистой воде, средствам гигиены и образованию. За этим следует стремление к усилению международной солидарности и поддержки наиболее пострадавшим от пандемии.

Кроме того в приоритете у людей и искоренение бедности, неравенства и безработицы.

В долгосрочных целях – общий доступ к образованию и гендерное равноправие.

В исследовании ООН выясняли также и основные страхи участников опроса. Как оказалось, больше всего людей пугают: серьезные изменения климата (49% считают, что экологическая ситуация на планете ухудшится), коррупция (ухудшения ситуации ожидают 41% опрошенных), бедность и конфликты.

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Наталия Медведева

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