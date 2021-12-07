Изменения климата ощущают 44% украинцев. Для 3% планета не изменилась – опрос
За последние три-пять лет 44% украинцев заметили изменения климата, за 10-12 лет о переменах говорят 22%. И лишь 3% опрошенных считают, что климат не изменился. Результаты опроса опубликовала Украинская климатическая сеть.
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По мнению украинцев, на климат влияет:
- деятельность человека – 85%;
- промышленность – 58%;
- распахивание земли, уменьшение площади лесов – 49%;
- сжигание топлива – 33%;
- животноводство – 12%.
Участники опроса уточнили, какой именно дискомфорт им доставляют климатические изменения:
- усиление жары и засухи – 58%;
- ухудшение качества питьевой воды – 48%;
- проблемы со здоровьем, рост количества заболеваний – 55%;
- гибель растений – 46%;
- увеличение количества расходов – 54%.
Наиболее страдает от изменения климата сельское хозяйство – так считают 73% опрошенных. Состоянием водных ресурсов обеспокоены 65% респондентов.
В опросе принимали участие 3765 респондентов. Он проводился в течение августа-октября 2020 года и охватил всю территорию Украины.
LIGA.net выяснила, что заказчиком опроса является Украинская климатическая сеть. Это сеть общественных организаций из разных регионов Украины, работающих в сферах, причастных к изменениям климата: энергетике, транспорте, экологическом образовании. Опрос был проведен с помощью общественных организаций и волонтеров.
- Летом 2021-го в ООН подготовили первую за семь лет масштабную оценку изменений климата. В отчете говорится, что глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось, и в этом почти полностью виновато человечество.
- В июне эксперты пришли к выводу: климатические катаклизмы уничтожают посевы сельскохозяйственных культур. Это грозит росту цен на продовольствие, которые уже близки к максимальным за десятилетие.
- Мир может столкнуться с глобальным водным кризисом на фоне угроз, связанных с изменениями климата. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации.
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