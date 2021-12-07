Изменения климата ощущают 44% украинцев. Для 3% планета не изменилась – опрос

За последние три-пять лет 44% украинцев заметили изменения климата, за 10-12 лет о переменах говорят 22%. И лишь 3% опрошенных считают, что климат не изменился. Результаты опроса опубликовала Украинская климатическая сеть.

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По мнению украинцев, на климат влияет:

деятельность человека – 85%;

промышленность – 58%;

распахивание земли, уменьшение площади лесов – 49%;

сжигание топлива – 33%;

животноводство – 12%.

Участники опроса уточнили, какой именно дискомфорт им доставляют климатические изменения:

усиление жары и засухи – 58%;

ухудшение качества питьевой воды – 48%;

проблемы со здоровьем, рост количества заболеваний – 55%;

гибель растений – 46%;

увеличение количества расходов – 54%.

Наиболее страдает от изменения климата сельское хозяйство – так считают 73% опрошенных. Состоянием водных ресурсов обеспокоены 65% респондентов.

В опросе принимали участие 3765 респондентов. Он проводился в течение августа-октября 2020 года и охватил всю территорию Украины.

LIGA.net выяснила, что заказчиком опроса является Украинская климатическая сеть. Это сеть общественных организаций из разных регионов Украины, работающих в сферах, причастных к изменениям климата: энергетике, транспорте, экологическом образовании. Опрос был проведен с помощью общественных организаций и волонтеров.

Летом 2021-го в ООН подготовили первую за семь лет масштабную оценку изменений климата. В отчете говорится, что глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось, и в этом почти полностью виновато человечество.

В июне эксперты пришли к выводу: климатические катаклизмы уничтожают посевы сельскохозяйственных культур. Это грозит росту цен на продовольствие, которые уже близки к максимальным за десятилетие.

Мир может столкнуться с глобальным водным кризисом на фоне угроз, связанных с изменениями климата. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации.

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Яна Катасонова

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