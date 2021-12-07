UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Изменения климата ощущают 44% украинцев. Для 3% планета не изменилась – опрос

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2021, 12:55
Изменения климата ощущают 44% украинцев. Для 3% планета не изменилась – опрос - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

За последние три-пять лет 44% украинцев заметили изменения климата, за 10-12 лет о переменах говорят 22%. И лишь 3% опрошенных считают, что климат не изменился. Результаты опроса опубликовала Украинская климатическая сеть.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По мнению украинцев, на климат влияет:

  • деятельность человека – 85%;
  • промышленность – 58%;
  • распахивание земли, уменьшение площади лесов – 49%;
  • сжигание топлива – 33%;
  • животноводство – 12%.

Участники опроса уточнили, какой именно дискомфорт им доставляют климатические изменения:

  • усиление жары и засухи – 58%;
  • ухудшение качества питьевой воды – 48%;
  • проблемы со здоровьем, рост количества заболеваний – 55%;
  • гибель растений – 46%;
  • увеличение количества расходов – 54%.

Наиболее страдает от изменения климата сельское хозяйство – так считают 73% опрошенных. Состоянием водных ресурсов обеспокоены 65% респондентов.

В опросе принимали участие 3765 респондентов. Он проводился в течение августа-октября 2020 года и охватил всю территорию Украины.

LIGA.net выяснила, что заказчиком опроса является Украинская климатическая сеть. Это сеть общественных организаций из разных регионов Украины, работающих в сферах, причастных к изменениям климата: энергетике, транспорте, экологическом образовании. Опрос был проведен с помощью общественных организаций и волонтеров.

  • Летом 2021-го в ООН подготовили первую за семь лет масштабную оценку изменений климата. В отчете говорится, что глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось, и в этом почти полностью виновато человечество.
  • В июне эксперты пришли к выводу: климатические катаклизмы уничтожают посевы сельскохозяйственных культур. Это грозит росту цен на продовольствие, которые уже близки к максимальным за десятилетие.
  • Мир может столкнуться с глобальным водным кризисом на фоне угроз, связанных с изменениями климата. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации.

Читайте также: Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже: вот что всех нас ждет

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
экология опрос климат засуха глобальное потепление Парниковый эффект
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 