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Миру грозит глобальный водный кризис на фоне изменений климата – ООН

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 07:18
Миру грозит глобальный водный кризис на фоне изменений климата – ООН - Фото
Иллюстративное фото – Depositphotos.com

Мир может столкнуться с глобальным водным кризисом на фоне угроз, связанных с изменениями климата. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации (WMO), спецучреждения ООН.

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В WMO отмечают, что в 2018 году около 3,6 млрд человек не имели ненадлежащего доступа к воде хотя бы один месяц в году. По мере роста населения и глобального потепления на 2°C это число может увеличиться до 5 млрд к 2050 году.

По данным Организации, за последние 20 лет наземные запасы воды (объем всей воды на поверхности земли и под землей, включая влажность почвы, снег и лед) сокращались на 1 см в год. Ситуация усугубляется тем, что лишь 0,5% воды на Земле пригодны для использования.

"Нам нужно осознать надвигающийся водный кризис", – цитирует АР Петтери Тааласа, генсека WMO.

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В отчете указано, что частота стихийных бедствий, связанных с засухой, с 2000 года выросла на 29% в сравнении с предыдущими 20 годами. Больше всего жертв засух было в Африке, наибольший удар по экономике пришелся на Северную Америку, Азию и Карибский бассейн.

В отчете также указано, что за тот же период на 134% выросло количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями. Большинство смертей и экономических потерь пришлись на Азию.

Среди рекомендаций WMO указано, что необходимо инвестировать в системы комплексного управления водными ресурсами, а также – в системы предупреждения о засухах или наводнениях.

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Марк Сировой
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ООН вода климат кризис вмо глобальное потепление
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