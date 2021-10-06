Миру грозит глобальный водный кризис на фоне изменений климата – ООН

Мир может столкнуться с глобальным водным кризисом на фоне угроз, связанных с изменениями климата. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации (WMO), спецучреждения ООН.

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В WMO отмечают, что в 2018 году около 3,6 млрд человек не имели ненадлежащего доступа к воде хотя бы один месяц в году. По мере роста населения и глобального потепления на 2°C это число может увеличиться до 5 млрд к 2050 году.

По данным Организации, за последние 20 лет наземные запасы воды (объем всей воды на поверхности земли и под землей, включая влажность почвы, снег и лед) сокращались на 1 см в год. Ситуация усугубляется тем, что лишь 0,5% воды на Земле пригодны для использования.

"Нам нужно осознать надвигающийся водный кризис", – цитирует АР Петтери Тааласа, генсека WMO.

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В отчете указано, что частота стихийных бедствий, связанных с засухой, с 2000 года выросла на 29% в сравнении с предыдущими 20 годами. Больше всего жертв засух было в Африке, наибольший удар по экономике пришелся на Северную Америку, Азию и Карибский бассейн.

В отчете также указано, что за тот же период на 134% выросло количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями. Большинство смертей и экономических потерь пришлись на Азию.

Среди рекомендаций WMO указано, что необходимо инвестировать в системы комплексного управления водными ресурсами, а также – в системы предупреждения о засухах или наводнениях.

Летом 2021-го в ООН подготовили первую за семь лет масштабную оценку изменений климата. В отчете говорится, что глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось, и в этом почти полностью виновато человечество.

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Марк Сировой

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