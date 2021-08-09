Хороших новостей нет. В ООН подготовили первый за 7 лет крупный отчет по климату – главное

Межправительственная группа экспертов ООН по вопросам изменения климата (IPCC) подготовила свою первую крупную научную оценку климатической ситуации с 2014 года. Хороших новостей в ней нет, передает France 24.

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Как отмечается, отчет недвусмысленно показывает – глобальное потепление развивается быстрее, чем предполагалось, и в этом почти полностью виновато человечество.

Вот ключевые тезисы выводов экспертов:

1. Потепление ускоряется

Средняя температура поверхности Земли при всех пяти сценариях выбросов парниковых газов повысится на 1,5°C или 1,6°C (в сравнении с доиндустриальным уровнем) уже к 2030 году. Это на 10 лет раньше, чем прогнозировалось экспертами еще три года назад.

К середине ХХI века порог в 1,5°C будет преодолен повсеместно: на одну десятую градуса по самому оптимистичному сценарию, почти на градус – по самому пессимистичному. Однако при оптимистичном сценарии ("если мы все сделаем правильно") глобальные температуры после превышения показателя в 1,5°C упадут до 1,4°C к 2100 году.

2. На природных союзников полагаться не стоит

Поглотители выброшенного человечеством СО2 – леса, океаны и почва – демонстрируют признаки насыщения. Вероятно, процент поглощаемого ими антропогенного углерода будет снижаться.

3. Без потепления экстремальной погоды не было бы

Деятельность человека способствует нагреванию планеты и повышает интенсивность/риск возникновения экстремальных погодных явлений, таких как тепловые волны, ураганы, лесные пожары. Рекордная волна тепла в Канаде была бы практически невозможной без влияния изменений климата.

4. "Конвейер океана" под угрозой

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) – система течений, которая переносит тепло из тропиков в северное полушарие. Эти течения замедляются – вероятно, тенденция сохранится в течение всего ХХI века.

Ученые выражают лишь "среднюю уверенность", что АМОС не остановится полностью. Если это произойдет – европейские зимы станут суровее, сезоны муссонов могут нарушиться, а уровень воды в Северной Атлантике – существенно подняться.

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5. Океан поднимается выше и быстрее

Мировой океан поднялся примерно на 20 см с 1900 года, но темпы повышения утроились за последнее десятилетие. Если глобальное потепление остановится на 2°C (над доиндустриальным уровнем) – уровень мирового океана поднимется на полметра в ХХI веке и почти до двух метров к 2300 году (в два раза больше прогноза IPCC 2019 года).

При этом не исключается, что из-за таяния ледниковых щитов уровень океана может подняться до двух метров к 2100 году при наихудшем сценарии с выбросами.

6. Тревожные знаки прошлого

Результаты исследования палеоклиматологов:

– 125 000 лет назад, когда атмосфера была такой же теплой, как сегодня, уровень океана, вероятно, был на 5-10 метров выше;

– 3 млн лет назад, когда концентрация СО2 в атмосфере соответствовала сегодняшнему уровню, а температура была на 2,5-4°C выше, уровень моря был выше на 25 метров.

7. Надо обратить внимание на CH4

Отказ от сокращения выбросов метана (CH4 – второй по значимости парниковый газ) ставит под риск цели Парижского соглашения. CH4 задерживается в атмосфере не так долго, как СО2, но гораздо эффективнее удерживает тепло. Уровень CH4 в атмосфере сейчас самый высокий по крайней мере за 800 000 лет.

8. Резкие переломные моменты нельзя исключать

Сильные и необратимые сдвиги в климатической системе (переломные моменты) – маловероятны, но исключать их нельзя. Примеры таких моментов – таяние вечной мерзлоты, которая содержит миллиарды тонн углерода, переход Амазонии из зоны тропических лесов в саванну etc.

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха предупреждают: человечество в ближайшие десятилетия столкнется с еще большими волнами аномальной жары.

В NASA говорят, что Луна может спровоцировать наводнения в прибрежных районах в 2030-х.

В июле аномальная волна жары спровоцировала массовое таяние ледникового щита Гренландии.

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Марк Сировой

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