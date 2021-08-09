UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине быстро растет температура. Нужно закрывать угольные шахты – посол Британии

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 10:51
В Украине быстро растет температура. Нужно закрывать угольные шахты – посол Британии - Фото
Мелинда Симмонс (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украине нужно закрывать угольные шахты и идти на другие "зеленые" преобразования в энергетике; глобальное изменение климата отражается на ней быстрее, чем во многих других странах мира. Об этом ВВС News Україна сказала британский посол в Киеве Мелинда Симмонс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не знаю, насколько украинцы осознают то, что пропорционально температура растет в Украине быстрее, чем где-либо в мире", – сказала она, повторив выводы исследований.

По ее словам, "одно из самых болезненных преобразований, которые Украина должна пройти на этом пути, – это сокращение добычи угля".

Читайте также: 3 апреля зафиксирована рекордная концентрация углекислого газа в атмосфере

Дипломат отметила, что знает, насколько непросто отказаться от ископаемого топлива в стране с долгой историей его использования, где целые общины и их доходы зависят от работы в отрасли. "Я говорю это как представитель страны, которая разбирается в этом, возможно, лучше других. Потому что мы прошли через очень болезненный процесс закрытия угольных шахт", – добавила она.

При этом, отметила Симмонс, сейчас Британия – одна из самых успешных стран в плане диверсификации источников энергоресурсов.

Посол подчеркнула, что у правительства должен быть четкий план, чтобы люди как можно меньше пострадали от столь масштабных преобразований. При этом Симмонс предостерегает: разъяснительную работу среди граждан нужно вести "доступным языком", а не "сложными словами об изменении климата": так, чтобы было понятно, как это касается их повседневной жизни.

Тем временем Германия якобы готова вложить 20 млн евро в реформу угольной отрасли Украины.

Читайте аналитику: "Это не страшилки". Смерчи, град и шквалы. Что дальше? Спойлер – только хуже

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
экология энергетика погода потепление уголь шахты климат закрытие жара засуха мелинда симмонс Парниковый эффект
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 