В Украине быстро растет температура. Нужно закрывать угольные шахты – посол Британии

Украине нужно закрывать угольные шахты и идти на другие "зеленые" преобразования в энергетике; глобальное изменение климата отражается на ней быстрее, чем во многих других странах мира. Об этом ВВС News Україна сказала британский посол в Киеве Мелинда Симмонс.

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"Не знаю, насколько украинцы осознают то, что пропорционально температура растет в Украине быстрее, чем где-либо в мире", – сказала она, повторив выводы исследований.

По ее словам, "одно из самых болезненных преобразований, которые Украина должна пройти на этом пути, – это сокращение добычи угля".

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Дипломат отметила, что знает, насколько непросто отказаться от ископаемого топлива в стране с долгой историей его использования, где целые общины и их доходы зависят от работы в отрасли. "Я говорю это как представитель страны, которая разбирается в этом, возможно, лучше других. Потому что мы прошли через очень болезненный процесс закрытия угольных шахт", – добавила она.

При этом, отметила Симмонс, сейчас Британия – одна из самых успешных стран в плане диверсификации источников энергоресурсов.

Посол подчеркнула, что у правительства должен быть четкий план, чтобы люди как можно меньше пострадали от столь масштабных преобразований. При этом Симмонс предостерегает: разъяснительную работу среди граждан нужно вести "доступным языком", а не "сложными словами об изменении климата": так, чтобы было понятно, как это касается их повседневной жизни.

Тем временем Германия якобы готова вложить 20 млн евро в реформу угольной отрасли Украины.

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Евгений Пилипенко

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