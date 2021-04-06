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Зафиксирована рекордная концентрация углекислого газа в атмосфере Земли

06.04.2021, 07:47
Зафиксирована рекордная концентрация углекислого газа в атмосфере Земли - Фото
Скриншот из видеозаписи FlyForYou

В атмосфере Земли впервые за историю измерений концентрации углекислого газа зафиксирован единичный показатель свыше 421 части на 1 000 000. Рекордную цифру видно по данным Нацуправления океанических и атмосферных исследований США, которые поступают с аппаратуры на склоне вулкана Мауна-Лоа на Гавайях, пишет The Washington Post.

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3 апреля среднесуточный показатель в точке измерений на высоте 3394 м над уровнем море достиг 421,21 части на 1 млн. Раньше он никогда не превышал 420.

В конце 1950-х концентрация CO2 здесь составляла в среднем ~315 частей на 1 млн. А полученные из ледяных кернов данные показывают, что современные уровни CO2 выше, чем когда-либо за последние 800 000 лет (так давно показатель был ~280 частей на миллион).

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В научном мире существует консенсус, что увеличение выбросов CO2 приводит к глобальному потеплению. Удвоение уровня CO2, вероятно, приведет к повышению температуры от 2,3°С до 4,5°С. Даже если выбросы парниковых газов враз прекратятся, потепление на Земле продолжится еще долгие годы.

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Выбросы диокиси углерода – следствие производства электроэнергии за счет сжигания нефтепродуктов, угля и газа, работы транспорта, крупной промышленности, а также извержения вулканов, дыхания организмов и гниения органики.

Как пишет издание, только одни США за год выбрасывают более 5 млрд тонн CO2: это вес >13 млн полностью загруженных Boeing 747.

Около половины выбрасываемого CO2 остается в атмосфере и вызывает потепление, более четверти поглощается океанами, где он подкисляет воду и разрушает морские экосистемы.

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Евгений Пилипенко
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