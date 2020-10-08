Еще одна угроза от глобального потепления. Чем жарче, тем хуже успеваемость детей – анализ

В Калифорнийском университете проанализировали, как школьная успеваемость связана с климатическими условиями

Скорость обучения снижается с увеличением количества жарких дней (26,7°С и выше), которые попадают на школьный период. Особенно сильно это видно по ученикам из бедных слоев населения и в младших классах, пишут американские ученые в журнале Nature.

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Ученые подчеркнули, что давно известно – повышенная температура воздуха ухудшает краткосрочные когнитивные способности, но куда меньше известно о том, как тепловое воздействие влияет на скорость формирования навыков.

Чтобы выяснить это, была проведена огромная работа: проанализированы данные PISA об успеваемости более 144 млн детей от 15 до 19 лет в 58 странах (в мире с 2000 по 2015-й и в США – данные ELA в период 2009-2015), а также подробная информация о погоде и академическом календаре.

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Выяснилось, что повышенные температуры в годы перед экзаменами PISA негативно отражались на успеваемости. Авторы отмечают, что в сельской местности детей зачастую отвлекают от учебы ради работы по хозяйству. Статистический анализ показал, что достижения учеников падали, когда жаркие дни попадали на период "работы в поле". В небогатых странах влияние температуры на успеваемость было значительно, подчеркнули исследователи, и слабее – в богатых.

Анализ только по США (богатая страна, влияние аграрного фактора невелико) продемонстрировал, что результаты плюс-минус похожи на те, которые получены по миру: повышение температуры воздуха снижало успеваемость школьников.

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Евгений Пилипенко

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